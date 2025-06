Diabetes pode causar perda irreversível da visão se não for controlado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Durante a semana de conscientização sobre o diabetes mellitus, especialistas reforçam a importância do controle da doença, que atinge cerca de 12 milhões de brasileiros e pode levar à perda da visão.

A retinopatia diabética, uma das principais complicações, é considerada uma das maiores causas de cegueira evitável no mundo. O oftalmologista Willian Ribeiro, do Oftalmos Hospital de Olhos, alerta que a perda visual causada pelo diabetes é muitas vezes silenciosa.

“Muitas complicações são imperceptíveis nos estágios iniciais. O paciente só percebe quando o dano já está instalado. Por isso, o acompanhamento oftalmológico regular é fundamental”, destaca.

Como o diabetes afeta a visão

A retinopatia diabética ocorre quando os altos níveis de glicemia (hiperglicemia) afetam os vasos sanguíneos da retina. Com o tempo, essas alterações podem comprometer tecidos fundamentais da visão, provocando:

Visão turva e manchas escuras no campo visual;

Dificuldade para enxergar à noite;

Comprometimento da mácula, área central da retina, conhecido como edema macular diabético;

Aceleração do surgimento da catarata;

Maior risco de glaucoma, especialmente o tipo neovascular.

Tratamento

Segundo Ribeiro, a retinopatia diabética não tem cura, mas pode ser estabilizada. O tratamento depende do estágio da doença e inclui:

Injeções intraoculares com medicamentos como anti-VEGF ou corticosteroides;

Tratamento a laser com fotocoagulação;

Cirurgia de retina, em casos mais avançados.

Essas intervenções visam conter o crescimento de vasos anormais e reduzir o inchaço na retina.

Prevenção começa com o controle da glicemia

Evitar a perda de visão começa com a adoção de hábitos saudáveis e o controle do diabetes de forma geral. As principais recomendações incluem:

Monitorar os níveis de glicose no sangue;

Manter uma alimentação equilibrada;

Praticar atividades físicas regularmente;

Consultar um oftalmologista ao menos uma vez por ano.

“Mesmo sem sintomas, o paciente diabético deve manter uma rotina de exames oftalmológicos. Isso permite identificar alterações precocemente e evitar danos maiores”, finaliza o especialista.