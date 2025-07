Julho Verde e Amarelo: campanhas reforçam prevenção ao câncer de cabeça e pescoço e às hepatites virais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O mês de julho é marcado por duas campanhas de grande importância para a saúde pública no Brasil: o Julho Verde, voltado à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de cabeça e pescoço, e o Julho Amarelo, que chama atenção para o controle das hepatites virais.

As ações buscam ampliar o acesso à informação, incentivar hábitos de vida mais saudáveis e lembrar que, para muitas dessas doenças, o tempo faz toda a diferença.

Como forma de sensibilizar a população, edifícios públicos e privados em todo o Brasil estão sendo iluminados nas cores verde e amarela, num gesto simbólico que reforça a importância da mobilização coletiva.

No Recife, um dos espaços a aderir à iniciativa é o Recife Expo Center, que ao longo do mês será iluminado alternadamente nas duas cores — uma homenagem visual que une conscientização e responsabilidade social.

“Cuidar da saúde também é um ato de cidadania. Ao apoiar as campanhas do Julho Verde e Amarelo, queremos lembrar que o Recife Expo Center é um espaço de encontro com ideias, causas e transformações”, afirma Tatiana Menezes, diretora do centro de convenções localizado no Cais Santa Rita, área central da capital pernambucana.

Julho Verde: diagnóstico precoce salva vidas

O câncer de cabeça e pescoço é um grupo de tumores que atinge áreas como boca, garganta, laringe, faringe, cavidade nasal, glândulas salivares e tireoide. Entre os principais sintomas de alerta, estão:

Feridas na boca que não cicatrizam

Dificuldade para engolir

Rouquidão persistente

Mudanças na voz

Caroços no pescoço

Promovida pela Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, a campanha destaca que o diagnóstico precoce aumenta em até 80% as chances de cura.

Entre as formas de prevenção estão evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool, manter uma alimentação rica em frutas e verduras, cuidar da higiene bucal e, sobretudo, realizar exames regulares, especialmente em caso de sintomas persistentes. A vacinação contra o HPV também é indicada como estratégia preventiva.

Julho Amarelo: hepatites podem evoluir silenciosamente

Já as hepatites virais são infecções que atingem o fígado e que, muitas vezes, não apresentam sintomas nos estágios iniciais. No entanto, sem diagnóstico e tratamento adequados, podem evoluir para cirrose, insuficiência hepática e câncer de fígado.

As hepatites B e C são as mais preocupantes em termos de cronicidade e transmissão. O Ministério da Saúde reforça que a vacina contra a hepatite B está disponível no Sistema Único de Saúde (SUS) para todas as idades, e que os testes para detecção dos tipos B e C são gratuitos em unidades básicas de saúde.

A hepatite B pode ser contraída pelo compartilhamento de objetos pessoais (como lâminas e escovas de dente), pelo contato com sangue contaminado ou por relações sexuais desprotegidas. Já a hepatite C é transmitida principalmente por contato com sangue contaminado, inclusive por instrumentos mal esterilizados. Ambas têm tratamento pelo SUS — e a hepatite C tem cura.