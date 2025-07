Hepatite: sintomas silenciosos dificultam diagnóstico; saiba como reconhecer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As hepatites virais são infecções que afetam o fígado e podem evoluir de forma silenciosa por anos, aumentando o risco de complicações como cirrose, insuficiência hepática e câncer.

Estima-se que essas infecções sejam responsáveis por cerca de 1,4 milhão de mortes anuais no mundo, segundo o Ministério da Saúde, número comparável à mortalidade por HIV e tuberculose.

A prevenção por meio da vacinação e o diagnóstico precoce por testagem são considerados os principais aliados no combate à doença.

Há cinco tipos virais conhecidos: hepatite A, B, C, D e E — cada um com particularidades em relação à transmissão, gravidade e formas de prevenção.

Quais são os tipos de hepatite viral

Hepatite A

Causada pelo vírus HAV, é transmitida por meio da ingestão de água ou alimentos contaminados. Costuma ter evolução benigna, mas a gravidade aumenta com a idade.

Hepatite B

Transmissível por sangue, sêmen e outros fluidos corporais, é considerada uma infecção crônica que pode evoluir silenciosamente para quadros graves. Existe vacina disponível no SUS.

Hepatite C

A forma crônica da infecção pelo HCV é a mais comum e perigosa. A doença pode se desenvolver por décadas sem sintomas. Tem cura e tratamento gratuito oferecido pelo SUS.

Hepatite D

Também chamada de Delta, ocorre apenas em pessoas já infectadas com o vírus da hepatite B. Agrava significativamente o quadro clínico quando presente em coinfecção ou superinfecção.

Hepatite E

Com transmissão fecal-oral, é mais frequente em locais com saneamento básico precário. Costuma ser autolimitada, mas pode ter complicações, especialmente em gestantes.

Diagnóstico precoce é essencial para conter a transmissão

De acordo com o hepatologista Pedro Falcão, muitas pessoas convivem com hepatite sem saber.

“A hepatite viral, especialmente a do tipo C, pode permanecer assintomática por décadas. O diagnóstico precoce é essencial para evitar que o quadro evolua para cirrose ou câncer de fígado. Felizmente, hoje contamos com exames como a elastografia hepática, disponível na rede privada e no SUS, que ajudam a identificar o grau de comprometimento do fígado de forma não invasiva e precisa”, afirma o especialista.

Pedro Falcão é médico hepatologista

O Ministério da Saúde disponibiliza testes rápidos para hepatites B e C nas unidades de saúde, com resultado em poucos minutos.

O tratamento para hepatite C, por exemplo, tem apresentado altos índices de eficácia e menos efeitos colaterais nos últimos anos.

Vacinação e ações de prevenção

A vacina contra a hepatite B é oferecida gratuitamente em postos de saúde e faz parte do calendário nacional de vacinação.

A imunização contra a hepatite A também está disponível para determinados grupos, como crianças e pessoas com comorbidades.

A prevenção das hepatites inclui ainda:

Uso de preservativos;

Não compartilhamento de objetos perfurocortantes (alicates de unha, por exemplo);

Cuidados com a higiene de alimentos e da água consumida.

Durante o Julho Amarelo, campanhas educativas e de testagem são intensificadas em todo o país. Além de ampliar o acesso à informação, a campanha busca combater o estigma relacionado às hepatites e incentivar o cuidado com a saúde hepática.

