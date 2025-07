O que a RN 623 da ANS vai exigir da Saúde Suplementar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A partir deste primeiro de julho de 2025, entra em vigor a Resolução Normativa nº 623/2024 da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), que reformula profundamente as regras de atendimento ao beneficiário. Mais do que uma exigência administrativa, a RN 623 representa uma mudança estrutural na forma como operadoras e prestadores de serviços de saúde se relacionam com seus usuários.

A nova norma estabelece diretrizes claras para ampliar a transparência, promover a integração de informações assistenciais e qualificar os canais de relacionamento. A obrigatoriedade de canais digitais acessíveis, o uso de painéis de indicadores de desempenho, e a criação do "Ambiente Virtual do Beneficiário" são apenas alguns dos pontos que exigem reestruturações importantes nos fluxos de atendimento e nos sistemas de informação.

Para os prestadores de serviços de saúde — incluindo hospitais, clínicas, laboratórios e demais unidades assistenciais — será necessário garantir a interoperabilidade com as operadoras, revisar processos e capacitar equipes. Esses agentes também precisarão adaptar-se aos novos padrões exigidos pela ANS para o compartilhamento seguro e eficiente de dados em saúde.

As operadoras, por sua vez, terão o desafio de modernizar seus canais de atendimento, investir em soluções digitais como CRM, inteligência artificial, chatbots e plataformas analíticas, além de garantir que as interações com os beneficiários sejam resolutivas, rastreáveis e dentro dos prazos estipulados pela regulação.

A tecnologia assume, nesse cenário, um papel central: deixar de ser um diferencial competitivo para tornar-se um pilar obrigatório de conformidade regulatória. Interoperabilidade de dados, automação de atendimento, segurança da informação e aderência à LGPD passam a ser requisitos inadiáveis.

Apesar das dificuldades operacionais e financeiras que a adaptação pode representar, a RN 623 oferece uma oportunidade concreta de avanço institucional. A modernização pode gerar ganhos significativos em eficiência, qualidade assistencial, experiência do beneficiário e reputação no mercado. Cumprir a norma é também assumir uma postura estratégica diante das demandas de um sistema de saúde cada vez mais digital, integrado e centrado no usuário.

Paula Lôbo, advogada do escritório Da Fonte Advogados