Recife amplia testagens e ações de prevenção contra hepatites virais em julho

A campanha Julho Amarelo, com o tema "Agir para Cuidar", oferece testes rápidos, vacinação e orientações em unidades de saúde do município

Silenciosas e perigosas, as hepatites virais são alvo da campanha Julho Amarelo no Recife. Com o tema “Agir para Cuidar” a Secretaria de Saúde intensifica, ao longo do mês, as ações de prevenção, diagnóstico precoce e cuidado integral, com testagens rápidas, vacinação gratuita e oficinas voltadas à população e aos profissionais da rede municipal.

De acordo com Airles Ribeiro, coordenador do Setor da Política de IST, HIV/Aids e Hepatites Virais do Recife, a detecção precoce é essencial para evitar complicações.

“Essas doenças podem evoluir para cirrose e câncer de fígado, por isso a testagem é uma estratégia chave para interromper a cadeia de transmissão e garantir acesso rápido ao tratamento”, afirma.

Testagens e vacinação

Entre os destaques da programação está a ação “PrEPara a Prevenção!”, que ocorre aos sábados, com testagem para hepatites B e C, vacinação contra hepatite A e B e HPV, entrega de preservativos e atendimento para usuários de PrEP. As atividades acontecem nas seguintes datas e locais:

05/07 – SAE Lessa de Andrade (8h às 17h);

12/07 – Policlínica Clementino Fraga (8h às 17h);

19/07 – SAE Gouveia de Barros (Policlínica Waldemar Oliveira – 8h às 16h);

26/07 – Policlínica Agamenon Magalhães (8h às 16h).

O acesso é por livre demanda, sem necessidade de agendamento. Para participar, é preciso ter 14 anos ou mais, ser residente do Recife e apresentar documento com foto, cartão SUS e comprovante de residência. No caso do atendimento à PrEP, a idade mínima é de 16 anos.

Dia D mobiliza todos os distritos sanitários

No Dia D de Enfrentamento às Hepatites Virais, marcado para 26 de julho, todas as unidades dos oito Distritos Sanitários do Recife vão promover atividades de orientação, testagem e acolhimento, das 8h às 12h.

Já no dia 30, ocorre a Oficina de Construção do Fluxo de Cuidado das Hepatites B e C, voltada a profissionais da saúde. O evento acontece das 9h às 16h, no auditório da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde.

Mais de 2 mil casos notificados em 10 anos

De 2014 a 2024, o Recife notificou 2.656 casos de hepatites virais. A maioria foi de hepatite C (49,9%) e hepatite B (47,2%). A hepatite C, por ser frequentemente assintomática, tem maior risco de se tornar crônica e avançar silenciosamente até quadros graves.

A transmissão pode ocorrer por vias fecal-oral, sanguínea ou vertical (da mãe para o bebê). Situações de risco incluem relações sexuais desprotegidas, procedimentos invasivos com material não esterilizado e o compartilhamento de objetos cortantes.

Ações de campanha



Como parte da campanha, será lançado ainda este mês o novo Boletim Epidemiológico das Hepatites Virais – Recife 2025, com dados atualizados e estratégias desenvolvidas pela rede municipal.

Também está prevista a iluminação de prédios públicos na cor amarela como símbolo de mobilização e conscientização sobre o tema.