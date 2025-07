Trump anuncia nova rodada de tarifas contra mais 7 países e ameaça sobretaxar o Brics

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (8) que irá impor novas tarifas de importação a pelo menos sete países, em mais um passo na escalada de sua política comercial protecionista. Os nomes das nações afetadas e os detalhes das sobretaxas serão divulgados nesta quarta-feira (9).

"Amanhã de manhã, divulgaremos no mínimo 7 países relacionados ao comércio, e mais alguns países serão divulgados à tarde", publicou Trump em sua rede social, a Truth Social.

A declaração mais preocupante para o Brasil veio em seguida: Trump fez novas ameaças de aplicar uma tarifa adicional de 10% sobre os países do Brics, bloco do qual o Brasil faz parte. Ele também avisou que a carta com a sobretaxa à União Europeia deve ser enviada ainda esta semana.

O anúncio desta terça ocorre apenas um dia após o governo americano formalizar a aplicação de novas tarifas contra 14 parceiros comerciais, que entrarão em vigor em 1º de agosto.

A lista inclui importantes economias como Japão e Coreia do Sul, além de nações como África do Sul e Indonésia. Confira:

África do Sul: 30%

Bangladesh: 35%

Bósnia: 30%

Camboja: 36%

Cazaquistão: 25%

Coreia do Sul: 25%

Indonésia: 32%

Japão: 25%

Laos: 40%

Malásia: 25%

Mianmar: 40%

Sérvia: 35%

Tailândia: 36%

Tunísia: 25%

A escalada de ameaças se estendeu a produtos específicos. Trump prometeu sobretaxas de até 50% para o cobre e sinalizou que as taxas podem chegar a impressionantes 200% para alguns produtos e setores considerados estratégicos por seu governo.

A comunidade internacional aguarda com apreensão os anúncios desta quarta-feira, que devem aumentar a incerteza na economia global e o risco de retaliações comerciais.

(Com informações do Estadão Conteúdo).