Trump acusa Brasil de promover 'caça às bruxas' contra Bolsonaro, que celebra defesa feita pelo norte-americano

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu nesta segunda-feira (7) o ex-presidente Jair Bolsonaro do que chamou de "caça às bruxas", sem citar nominalmente quem estaria por trás da suposta perseguição.

"Eu tenho observado, assim como o mundo, como eles não fazem nada além de persegui-lo, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano", escreveu em publicação na rede social Truth Social, em que denuncia uma "coisa terrível no tratamento" de Bolsonaro.

O republicano elogia o ex-presidente como uma "líder forte" e um "negociador muito duro" nas questões de comércio internacional. "Ele não é culpado de nada, além de lutar pelo seu povo", escreveu.

Trump disse ainda que as eleições de 2022, em que Bolsonaro foi derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi "muito apertada". Acrescentou, sem apresentar números, que Bolsonaro lidera pesquisas eleitorais.

O líder da Casa Branca evocou paralelos com os julgamentos que ele próprio enfrentou na Justiça americana e sugeriu que o brasileiro é alvo de um "ataque a um oponente político".

"O único julgamento que deveria acontecer é um julgamento pelos eleitores do Brasil - chama-se Eleição. DEIXEM BOLSONARO EM PAZ!", concluiu.

BOLSONARO CELEBRA DEFESA

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) agradeceu em publicação nas redes sociais, nesta segunda-feira, ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defendeu o político brasileiro, chamando os processos judiciais contra ele de “perseguição” e “caça às bruxas”.

Bolsonaro afirmou que recebeu a nota de Trump com “muita alegria”, e que o presidente americano também enfrentou “perseguição política”.

“Agradeço ao ilustre Presidente e amigo. V. Exa. passou por algo semelhante. Foi implacavelmente perseguido, mas venceu para o bem dos Estados Unidos e dezenas de outros países verdadeiramente democráticos. Sua luta por paz, justiça e liberdade ecoa por todo o planeta. Obrigado por existir e nos dar exemplo de fé e resiliência”, escreveu Bolsonaro, em publicação com foto junto ao presidente americano.

Trump descreveu Bolsonaro como um “líder forte, que realmente amava seu País”. Ele não é culpado de nada, exceto de ter lutado pelo povo", disse o presidente americano.

O ex-presidente é réu por golpe de Estado no Supremo Tribunal Federal (STF), e tem um dos filhos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), vivendo no país americano em busca de formas de facilitar a vida do pai. Pela ação, é investigado pelo STF por atuar contra autoridades brasileiras.

A expressão de apoio a Bolsonaro ocorre um dia após Trump anunciar tarifas adicionais a países que se alinharem ao que chamou de “políticas antiamericanas dos Brics”. O Brics é um fórum das principais economias emergentes mundiais, e o grupo se reuniu neste domingo, 6, no Rio, para cúpula de sessões sobre temas variados.