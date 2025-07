Trump anuncia tarifa de 25% sobre produtos do Japão e da Coreia do Sul a partir de 1º de agosto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (7) a imposição de uma tarifa de 25% sobre "quaisquer produtos" do Japão e da Coreia do Sul enviados ao país, a partir de 1º de agosto. As informações foram divulgadas em duas cartas publicadas por ele na Truth Social. O americano destacou ainda que essas sobretaxas de 25% serão "separadas de todas as tarifas setoriais".

Nas cartas, o republicano também alertou que a tarifa pode subir caso Japão ou Coreia decidam retaliar. "Se, por qualquer motivo, vocês decidirem aumentar suas tarifas, então, qualquer que seja o valor desse aumento, ele será somado aos 25% que cobramos", e sugeriu que a taxa pode ser revista, "para cima ou para baixo, dependendo da relação com os países". A medida, segundo ele, busca corrigir "décadas de déficits comerciais insustentáveis" provocados por políticas tarifárias e não tarifárias dos dois países asiáticos.

Dirigindo-se ao primeiro-ministro japonês, Ishiba Shigeru, e ao presidente sul-coreano, Lee Jae-myung, em cartas praticamente idênticas, Trump afirmou que os EUA aceitaram "continuar trabalhando com os países, apesar de um significativo déficit comercial" com ambas as nações. Ainda assim, advertiu que as relações comerciais têm sido "longe de recíprocas".

O americano disse que empresas japonesas e coreanas não pagarão tarifas se decidirem produzir nos EUA. "Faremos tudo para aprovar rapidamente seus projetos, em outras palavras, em questão de semanas", prometeu. Ao final das mensagens, Trump justificou a medida dizendo que o déficit comercial representa "uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional".

MAIS TARIFAS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a imposição de novas tarifas de importação sobre produtos de mais cinco países: Laos, Mianmar, Malásia, Casaquistão e África do Sul. As medidas entrarão em vigor a partir de 1º de agosto e fazem parte da estratégia do governo de buscar "reciprocidade" nas relações comerciais bilaterais.



Segundo os comunicados oficiais, produtos do Laos e de Mianmar serão taxados em 40%, enquanto as importações de Malásia e Casaquistão enfrentarão tarifas de 25%. Para a África do Sul, o porcentual será de 30%.



As cartas enviadas aos governos desses países repetem os mesmos termos usados anteriormente nas comunicações a Japão e Coreia do Sul, que receberam tarifas de 25%, nas quais Trump alega que os parceiros comerciais se beneficiam de acesso "desproporcional" ao mercado americano.



O governo também alerta que "bens transbordados para evitar tarifas mais altas estarão sujeitos à tarifa mais alta", sem especificar se a regra se aplica a reexportações vindas desses países ou a terceiros, como a China.



As novas tarifas são separadas de quaisquer tarifas setoriais já aplicadas e podem ser impostas de forma cumulativa como medida de retaliação, independentemente do nível tarifário atual dos países atingidos. "Se por qualquer razão vocês decidirem aumentar suas tarifas, o valor que escolherem será somado ao valor que cobramos", afirma Trump nas cartas.