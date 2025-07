Câmara dos Representantes aprova projeto de lei orçamentário de Trump

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o projeto de lei orçamentária do Partido Republicano em decisão apertada nesta quinta-feira, por 218 a 214. Dois republicanos votaram contra o projeto.

A versão, que passou anteriormente pelo Senado, manteve algumas disposições contidas no projeto de lei original da Câmara - como um programa piloto para fornecer um depósito único de US$ 1.000 para recém-nascidos - porém, também faz alterações importantes que simplificam as regras das contas, mas diminuem um pouco suas vantagens fiscais em comparação com outros tipos de contas de poupança.

O projeto seguiu para a assinatura do presidente americano, Donald Trump.

O QUE DIZ O TEXTO

Apelidado “One Big Beautiful Bill” (Um grande e belo projeto), o projeto deve aumentar a dívida pública dos Estados Unidos em cerca de US$ 3,3 trilhões (R$ 18 trilhões) ao longo dos próximos anos, segundo a estimativa do Escritório de Orçamento do Congresso dos Estados Unidos (CBO, na sigla em inglês).

O pacote estende a redução de impostos promulgados em 2017, que expiraria no fim do ano, e reduz a taxação sobre gorjetas e pagamentos de hora extras. Também aumenta os gatos em defesa e segurança de fronteiras e corta quase US$ 1 trilhão do Medicaid, que promove assistência à saúde nos EUA. Programas de assistência alimentar para os mais pobres também foram afetados.

Além disso, Trump também vai eliminar gradualmente créditos fiscais para energia limpa, que foram instituídos pelo governo de Joe Biden.

Também está incluído um aumento de US$ 5 trilhões no limite da dívida - uma medida que os republicanos normalmente não estão dispostos a apoiar, mas que foi necessária para evitar que o governo seja levado a dar um calote ainda este ano.