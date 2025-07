Débora Bloch compartilha bastidores do casamento de Maria de Fátima e Afonso em Vale Tudo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Gravadas na Igreja da Glória, no Rio de Janeiro, as cenas envolveram figurantes, cerca de dez mil flores e mostram Odete Roitman articulando alianças

Débora Bloch publicou nesta segunda-feira (7) imagens dos bastidores da sequência do casamento entre Maria de Fátima (Bella Campos) e Afonso (Humberto Carrão), que vai ao ar em dois episódios do remake de Vale Tudo. As cenas foram gravadas na Igreja Nossa Senhora da Glória do Outeiro, no Rio de Janeiro, e devem ser exibidas na quinta-feira (10), com a chegada da noiva, e na sexta-feira (11), com a festa.

As imagens mostram momentos entre as gravações e revelam a preparação da equipe técnica, além de interações descontraídas entre os atores. Em uma das fotos, Débora aparece caracterizada como Odete Roitman usando chinelos, o que evidencia o contraste entre o figurino e o conforto necessário nos bastidores.

Detalhes técnicos e curiosidades de bastidor

Débora Bloch, a Odete Roitman de Vale Tudo, compartilha cenas do casamento de Maria de Fátima e Afonso - REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

Outras imagens mostram o uso de soluções criativas da equipe técnica. Bella Campos aparece de salto com meias térmicas, e os microfones são escondidos em locais inusitados — como no tornozelo de Débora.

A gravação da sequência durou quatro dias, envolveu cerca de 100 figurantes e utilizou aproximadamente 10 mil flores. A equipe também produziu doces cenográficos exclusivos para a ocasião.

A movimentação da trama

Além do casamento, a sequência marca um novo momento no enredo. Na terça-feira (8), a novela já antecipa o conflito entre Raquel (Taís Araújo) e Maria de Fátima, com uma cena em que a mãe rasga o vestido da filha. A festa também reserva uma interação entre Odete e o DJ Alok, e o avanço de um plano para que Afonso passe uma temporada em Paris — movimento que aproxima a vilã da nora.

Outros pontos de tensão incluem a expulsão de Solange (Alice Wegmann) da cerimônia, o que adiciona novos atritos à trama.

Repercussão nas redes sociais

A publicação de Débora Bloch gerou comentários imediatos. Manuela Dias, autora do remake, comentou com um “Amores”. Seguidores reagiram de forma bem-humorada ao conteúdo, ironizando o uso de cabos como "tornozeleiras eletrônicas" e questionando a revelação da noiva antes da exibição da cena.