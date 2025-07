Thais Carla inicia curso de teatro após perder 52 quilos com bariátrica

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Thais Carla, de 32 anos, iniciou um curso de teatro e compartilhou com os seguidores que essa decisão representa mais do que uma nova atividade: é um resgate pessoal. Após eliminar 52 quilos com a cirurgia bariátrica, a influenciadora diz viver um momento em que se sente pronta para enfrentar desafios que antes pareciam inatingíveis. “Sempre tive vontade de fazer teatro, mas achava que não conseguiria acompanhar”, comentou nos Stories publicados recentemente no Instagram.

A formação envolve aulas de interpretação, dança e canto. Thais afirma que o teatro sempre esteve entre seus interesses, mas inseguranças ligadas à saúde e à autoestima acabaram adiando esse movimento por anos. Agora, com outra perspectiva sobre o corpo e os limites que antes considerava intransponíveis, ela diz estar disposta a correr atrás do que antes parecia fora do alcance.

"Precisei me reconectar com o meu corpo e entender que a cirurgia era só o começo. A bariátrica foi uma ferramenta para melhorar minha saúde. Mas o verdadeiro trabalho foi o pré e o pós-cirúrgico. Disciplina, acompanhamento médico e psicológico, e uma nova relação com a comida e comigo", diz.



Durante o relato, Thais também revelou que em 2020 recebeu um convite para realizar testes para a novela Verdades Secretas, da TV Globo. O momento, no entanto, não era favorável. Ela havia acabado de ter a filha caçula, Eva, e ainda não havia recebido o diagnóstico de dislexia — condição que, segundo ela, alimentava a crença de que não teria condições cognitivas para decorar textos ou seguir o ritmo de ensaios e gravações.

Desde que passou pela bariátrica, Thais vem documentando publicamente não só as mudanças físicas, mas os desdobramentos emocionais do processo. "A minha vaidade já era bem alta e fortalecida. Mas estou ansiosa para ter novas experiências com menos transtornos, como ir em uma loja de roupa e procurar o que gosto e não o que caiba. Ou ir ao parque de diversões e poder brincar com minhas filhas em qualquer brinquedo", fala.

Segundo ela, o foco agora é fazer tudo que antes causava medo. "Estou em busca de experiências que eu deixei passar, por acreditar que não era capaz", finaliza.