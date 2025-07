Diego Hypólito, ex-BBB 25, conta que já perdeu R$ 10 milhões em poucos meses

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O ex-ginasta relatou para um podcast suas dificuldades com a administração do dinheiro que enfrentou durante os últimos anos; confira.

O ex-BBB 25, Diego Hypólito, compartilhou durante uma entrevista para o podcast Selfie Service que enfrentou uma grave crise financeira durante os útlimos anos, fator que foi decisivo para sua entrada no programa de reality da Globo.

Imagem do ex-ginasta, Diego Hypolito no BBB 25. - Reprodução: TV Globo

De acordo com o ex-ginasta, depois de acumular um montante considerável durante sua carreira esportiva, ele conseguir perder mais de R$ 10 milhões em um período de poucos meses, sendo fruto da má administração dos recursos financeiros e ainda da confiança cedida para pessoas erradas.

"A gente perdeu tudo porque eu fui à falência. Eu tinha dinheiro para o resto da minha vida, a ginástica me deu dinheiro, mas eu não sei como consegui perder tudo", relatou.



A situação foi tão grave, que sua família chegou ao ponto de ser despejada da casa que moravam. "Minha mãe quase morreu quando fomos despejados".

Depois desse episódio marcante, Diego se compromoteu a melhorar a sua condição. "Prometi que ia reconstruir tudo o que era dela. O BBB foi a chance que eu enxerguei para dar a volta por cima", decisão que também partiu da irmã, Daniele Hypólito.

"O BBB foi uma aposta para me dar projeção, para as pessoas lembrarem dos meus títulos e me conhecerem", comentou.

