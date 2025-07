Anitta faz rara aparição com seu namorado nas redes sociais; confira

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Anitta, conhecida como uma grande cantora brasileira, compartilhou uma foto no Instagram ao lado do seu novo namorado, Ian Bortolanza!

A imagem, que rapidamente conquistou os fãs, mostra o casal em clima de intimidade dentro de casa.

O relacionamento ganhou bastante visibilidade no Carnaval deste ano, quando os dois foram flagrados aos beijos no camarote da Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Conheça Ian Bortolanza, novo namorado de Anitta

Imagem da cantora Anitta com seu namorado Ian Bortolanza! - Reprodução/ Instagram

Natural de Florianópolis, Santa Catarina, Ian é formado em administração e sócio de uma agência de consultoria e gestão de marketing esportivo.

Ele atua como diretor da empresa, que é responsável pela assessoria, captação de patrocínios e produção de conteúdo nas redes sociais.

Ian é discreto e leva uma vida longe dos holofotes. No Instagram, ele conta com 4,3 mil seguidores.

O empresário também é adepto de muay thai, corrida e esqui.