Virginia Fonseca se pronuncia após cliente acusar cegueira

Nas redes sociais, uma mulher diz que teve as córneas queimadas após utilizar um produto vendido pela Wepink, marca da influencer Virginia Fonseca

Lidiane Herculano afirma ter ficado momentaneamente cega após utilizar um produto da marca Wepink, de Virginia Fonseca.

Após diversas críticas nas redes sociais, a equipe da influenciadora acabou se manifestando sobre o caso.

Pronunciamento

Em nota enviada para o Metrópoles, a defesa da marca afirmou que é necessário realizar a perícia no produto utilizado pela cliente.

De acordo com o texto, porém, a mulher, que disse em gravações que ficou com as córneas queimadas após usar um fortalecedor de cílios, se negou a enviar o material.

"Contatamos a consumidora e solicitamos que ela nos enviasse o produto por meio de postagem reversa gerado por nós ou permitisse que coletássemos o produto em sua residência, pois alegado pelo consumidor que o produto causou um dano, se faz necessário a análise pericial do produto para emissão de laudo. Porém, ela se negou em um primeiro momento", disse a equipe.

"Seguimos aguardando o envio do produto para analisarmos", finalizou o texto.

Caso de Lidiane Herculano

Lidiane Herculano utilizou as redes sociais para mostrar aos internautas que utilizou um fortalecedor de cílios vendido por Virginia Fonseca. Segundo ela, o produto teria queimado as suas córneas.

Em um vídeo no YouTube, Lidiane diz que sentiu uma ardência ao usar o produto, mas que não se preocupou nos primeiros momentos.

Poucas horas depois, começou a ter reações estranhas. "Senti uma 'ardenciazinha' de leve (…) e aí eu dormi. Quando acordei, eu já estava vendo tudo muito nublado, tudo muito cinza", disse.

A mulher, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, revela ter ficado até mesmo sem conseguir abrir os olhos.

"Fui para um hospital especialista em olhos em Duque de Caxias e o médico examinou, eu já nem conseguia mais abrir os olhos. Parecia que estava passando uma gilete nos olhos. Uma dor insuportável", afirmou a mulher.

A família de Lidiane já afirmou que deve entrar com as "medidas cabíveis" contra a empresa da influenciadora.