Power Couple: Briga entre Dhomini e Radamés exige seguranças; veja vídeo

Confusão entre Radamés e Dhomini quase acaba em agressão física, e produção do reality precisou agir para evitar o pior durante a exibição do reality.

O clima esquentou no Power Couple Brasil 7 na noite deste domingo (6).

Uma briga intensa entre Radamés e Dhomini chamou a atenção dos telespectadores e exigiu uma intervenção direta da produção da Record, que precisou conter os ânimos dos participantes.

A discussão começou com provocações verbais, mas saiu rapidamente do controle. Em um momento tenso, Radamés se levantou de forma agressiva e armou o braço para golpear Dhomini, sendo impedido por sua esposa, Carol. A produção agiu imediatamente, enviando seguranças ao local.

Clima explode na Mansão Power

O embate aconteceu durante mais uma dinâmica de convivência e expôs a fragilidade da relação entre os dois casais.

Dhomini se aproximou de Radamés e soltou: “Eu falo na cara”. Foi o suficiente para Radamés se irritar, levantar da cadeira e partir para cima do ex-BBB.

Carol, que estava ao lado do marido, reagiu rápido e impediu a agressão física. Mesmo assim, a tensão foi tão grande que a produção precisou intervir com seguranças para evitar um confronto maior.

Veja o vídeo:

Troca de ofensas pesadas

Durante a briga, os dois trocaram ofensas intensas. Dhomini gritou diversas vezes: “Sujo, imundo, porco”, enquanto Radamés revidava com “machista safado”. O barraco pegou todos de surpresa e agitou os ânimos da casa, que já vive um clima de tensão na reta final.

Essa não foi a primeira vez que os dois se enfrentaram no reality, mas a ameaça de agressão deixou os fãs do programa chocados nas redes sociais, com muitos cobrando atitudes da emissora.

Record toma providências e reforça segurança

Após o episódio, a Record TV reforçou a presença de seguranças na Mansão Power para evitar novas confusões. A direção do programa ainda não confirmou se haverá punições para Radamés por conta da ameaça de violência física.