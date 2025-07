Enquete UOL Power Couple Brasil 2025 final: qual casal vai ser campeão do reality? Parcial indica quem vai ganhar e mostra porcentagens

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A noite desta quinta-feira (10) promete fortes emoções na tela da Record TV com a tão aguardada final do Power Couple Brasil 2025

Clique aqui e escute a matéria

A noite desta quinta-feira (10) promete fortes emoções na tela da Record TV com a tão aguardada final do Power Couple Brasil 2025.

Após uma temporada marcada por alianças improváveis, provas de tirar o fôlego e discussões que sacudiram a mansão, três casais chegam ao último dia do reality show prontos para disputar não só o prêmio acumulado, mas também o reconhecimento do público.

Adriana e Dhomini, Carol e Radamés, e Rayanne e Victor são os finalistas desta edição e têm trajetórias distintas que conquistaram — e por vezes dividiram — o coração dos telespectadores.

O favoritismo de Adriana e Dhomini



Desde o início, Adriana e Dhomini mostraram sintonia dentro e fora das provas.

O ex-campeão de reality e sua parceira foram protagonistas de estratégias ousadas que renderam vitórias importantes e também alguns desafetos pelo caminho.

O casal chega à final com um dos maiores saldos acumulados da temporada e é apontado por muitos como favorito ao título.

Entre momentos românticos e confrontos diretos com outros casais, eles conseguiram construir uma narrativa forte, que deve pesar na hora do público votar.

Rayanne e Victor surpreendem e crescem na reta final



Se há uma história de superação nesta edição, ela é de Rayanne e Victor. Após um começo discreto, o casal engatou uma sequência impressionante de vitórias nas dinâmicas do programa, acumulou um saldo expressivo e mostrou sangue frio em votações tensas.

A consistência nas provas, somada à postura mais contida nos conflitos, fez com que ganhassem força especialmente nas últimas semanas. Hoje, chegam à final vistos como o “azarão” que pode virar o jogo.

Carol e Radamés: jogo intenso e muitas polêmicas



Por outro lado, Carol e Radamés protagonizaram algumas das maiores discussões da temporada.

O casal não fugiu do embate e se envolveu em brigas que movimentaram a casa — algumas delas diretamente com Dhomini.

Apesar das controvérsias, a dupla demonstrou desempenho sólido em provas importantes e garantiu sua vaga na final com méritos.

Resta saber se o público comprará a briga ao ponto de consagrá-los campeões.

A decisão está nas mãos do público



Na última dinâmica, o voto do público será determinante para decidir quem leva o grande prêmio.

Além do valor acumulado pelo casal vencedor ao longo do jogo, a final deste ano também reserva surpresas para o segundo e o terceiro colocados, que não sairão de mãos vazias.

Com três histórias diferentes, a decisão promete ser acirrada e recheada de reviravoltas. A expectativa é de que a edição final tenha uma das maiores audiências da temporada, consolidando mais um ano de sucesso do reality.

O que diz a enquete UOL?

Especializada no assunto, a enquete UOL - que geralmente serve de termômetro para saber como está a votação do público - indica que Dhomini e Adriana vão vencer a atual edição do programa.

Consultada às 13h35 desta quinta-feira, a parcial contabilizou 50,48% dos votos para o casal.

Logo em seguida, com números próximos, aparecem Carol e Radamés como segundo favorito para ganhar o reality. Os dois têm 46,34%.

Já Rayanne e Victor contabilizam apenas 3,18% dos votos.

Final Power Couple

A final do Power Couple Brasil 2025 vai ao ar nesta quinta-feira (10), a partir das 22h30, ao vivo na Record TV. Quem será o casal campeão que deixará a mansão milionária levando não só o dinheiro, mas também o carinho do público? O Brasil inteiro acompanha, vota e decide.

Quem você quer que vença o Power Couple Brasil 2025?