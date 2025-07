Quem ganhou o Power Couple Brasil 2025? Veja porcentagem e quanto cada um levou de prêmio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Final do reality foi marcada por emoção, surpresas e prêmios valiosos para os três casais finalistas

Depois de uma temporada marcada por tretas, alianças improváveis e muitas reviravoltas, o público finalmente conheceu o casal campeão do Power Couple Brasil 2025!

Com 54,24% dos votos, Carol e Radamés conquistaram o coração dos fãs e levaram o grande prêmio da temporada para casa, cerca de R$ 446 mil.

O resultado foi anunciado na noite da grande final, em meio a muita expectativa, reencontros emocionantes e aquele clima de tensão que só a Mansão Power é capaz de proporcionar.

Veja como ficou o pódio do Power Couple 2025:



Carol e Radamés — 54,24% dos votos



Com uma trajetória marcada por estabilidade no jogo e momentos intensos de superação, o casal foi o favorito da maioria e saiu vitorioso da competição, garantindo o prêmio principal em dinheiro acumulado ao longo da temporada.

Adriana e Dhomini — 41,84% dos votos



Vice-campeões, o casal também ganhou o carinho do público e foi premiado com um carro zero quilômetro. A parceria sólida e o desempenho nas provas garantiram a eles um lugar de destaque até o fim.

Rayanne e Victor — 3º lugar



Mesmo sem levar o troféu, o casal ficou em terceiro e foi recompensado com um prêmio de R$ 50 mil. A jornada deles foi marcada por altos e baixos, mas deixaram sua marca no jogo.

A final do Power Couple Brasil 2025 encerrou mais uma edição eletrizante do reality da Record, e agora os fãs já começam a especular: quem será que vem na próxima temporada?