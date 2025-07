Power Couple Brasil: saiba o que vai rolar na grande final do programa hoje

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A grande decisão do Power Couple Brasil 2025 acontece hoje e traz reencontros tensos, surpresas e a revelação do casal campeão da temporada.

Clique aqui e escute a matéria

A noite mais aguardada da temporada chegou! Após semanas de desafios, tretas, alianças e muita emoção, o Power Couple Brasil 2025 se despede do público nesta quinta-feira (10) com uma final recheada de momentos imperdíveis.

A Mansão Power vai ferver com reencontros intensos, clima de rivalidade e a revelação do casal campeão da edição.

Se você acompanhou cada DR, cada prova e cada reviravolta, prepare-se: a última noite promete ser um verdadeiro espetáculo do entretenimento!

Reencontros emocionantes e reencontros… tensos



Os casais eliminados estarão de volta para prestigiar os finalistas, e o clima promete ser, no mínimo, curioso. Vai ter abraço apertado entre aliados e também aquela troca de olhares com gosto de "não terminou bem". Emoção garantida!

RELEMBRE as EXPULSÕES mais POLÊMICAS dos REALITIES

Torcida a mil: reta final da votação



A disputa está acirrada, e o público segue votando com força total para eleger o casal campeão. Os fãs mais engajados estão fazendo mutirões e dominando as redes sociais. Se você ainda não votou, corre que dá tempo de ajudar seus favoritos a levarem o prêmio!

Visual de gala



A grande final exige figurinos à altura, e os participantes não vão decepcionar. Finalistas e ex-participantes prometem entregar glamour e estilo. E claro, os apresentadores Rafa Brites e Felipe Andreoli também vão brilhar com looks pensados para a noite mais especial do programa.

Sorrisos e memes com Márcia Fu



Para garantir boas risadas, a icônica Márcia Fu está de volta com o quadro mais irreverente do reality: o Márcia Terapia! Prepare-se para uma retrospectiva recheada de tiradas afiadas, memes e reações que só ela sabe entregar.

Momentos que marcaram a temporada



Durante o programa, os finalistas vão relembrar cenas emblemáticas da jornada dentro da Mansão. Das vitórias nas provas até as maiores tretas, vai ser impossível não se emocionar (ou rir) com a retrospectiva de tudo que rolou.

E o prêmio vai para…



Depois de toda essa montanha-russa emocional, vem o momento mais esperado da noite: o anúncio do casal vencedor do Power Couple Brasil 2025. A tensão vai tomar conta até que o veredito seja revelado ao vivo. Quem será que leva o título e o prêmio final pra casa?