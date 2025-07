Quem vai ganhar o Power Couple 2025? Enquetes apontam qual casal vai ganhar o Power Couple; veja como está a votação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Nesta quinta-feira (10/07) será definido qual casal vai ganhar o Power Couple 2025, e pela parcial de votação Power Couple, Adriana e Dhomini e Carol e Radamés disputam voto a voto quem está na frente para ganhar o Power Couple.

Rayanne e Victor devem se contentar com o terceiro lugar, pois desde que foram abertas as votações das enquetes Uol e NE10, o casal está bem atrás na escolha do público em números de votos.

A votação do Power Couple 2025 está a todo vapor, e as enquetes UOL e NE10 apontam uma decisão folgada entre Adriana e Dhomini e Carol e Radamés. Saiba qual deles está na frente para ganhar o programa nesta quinta.

Veja também: BONINHO choca ao revelar lista de quem JAMAIS VAI ENTRAR no BBB

QUEM ESTÁ NA FRENTE PARA GANHAR O POWER COUPLE 2025? / QUEM VAI SER O CAMPEÃO DO POWER COUPLE 2025?

Às 00:30h desta quinta-feira (10), a parcial da enquete UOL Power Couple continuava apontando que quem vence o Power Couple 2025 está entre Adriana e Dhomini e Carol e Radamés.

A enquete UOL já conta com mais de 16.761 votos, e Adriana e Dhomini estão na frente para ganhar o Power Couple.

Já na enquete do NE10, o resultado é semelhante, onde Adriana e Dhomini são os prediletos do público e estão na frente para ganhar o programa.

COMO ESTÁ A VOTAÇÃO DO POWER COUPLE 2025?

Confira como está a votação do Power Couple 2025 nas parciais Uol e NE10, respectivamente:

ENQUETE UOL POWER COUPLE 25

Adriana e Dhomini - 56,83%;



Carol e Radamés - 33,7%;

Rayanne e Victor - 9,46%.



ENQUETE NE10 POWER COUPLE 25

Adriana e Dhomini - 46,21%;

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Carol e Radamés - 26,85%;



Rayanne e Victor - 25,52%.

A parcial da enquete NE10 segue a mesma tendência, consolidando Adriana e Dhomini como os principais favoritos ao título.

O casal mantém uma vantagem confortável, mas os demais participantes ainda têm chance de virar o jogo com o engajamento dos fãs.

Embora ainda haja tempo para reviravoltas, os números das enquetes apontam que a final deve ser disputada entre Adriana e Dhomini e Carol e Radamés, que vêm polarizando a atenção do público nas últimas semanas.

Dê sua contribuição votando em nossa enquete abaixo.

Quem você quer que vença o Power Couple Brasil 2025?

*Vale lembrar: as enquetes UOL e NE10 não têm caráter científico e não influenciam diretamente no resultado do programa exibido pela TV Record.