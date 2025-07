Enquete UOL Power Couple Brasil 2025 campeão: quem tem mais votos para ganhar o reality? Saiba como está votação, segundo parcial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Cabe ao público escolher qual dos três casais vai ser o grande campeão do Power Couple Brasil 2025 na noite desta quinta-feira (10)

A grande final do Power Couple Brasil 2025 promete fortes emoções na noite desta quinta-feira (10).

Com o público prestes a escolher o casal campeão da temporada, a enquete do UOL — tradicional termômetro da preferência popular — revela um cenário de equilíbrio quase absoluto entre dois dos três finalistas.

Disputam o prêmio os casais Adriana e Dhomini, Carol e Radamés e Rayanne e Victor.

O que diz a enquete UOL?

Segundo a parcial, Adriana e Dhomini aparecem na dianteira, mas com vantagem mínima sobre Carol e Radamés.

O casal lidera a votação com 50,48% dos votos, enquanto Carol e Radamés surgem logo atrás, com aproximadamente 46,34%. Já Rayanne e Victor seguem distantes, somando apenas 3,18% das intenções do público.

Os números indicam uma disputa polarizada e imprevisível.

A diferença apertada entre os dois primeiros colocados evidencia que qualquer reviravolta é possível até o encerramento oficial da votação, que acontece durante o programa ao vivo na tela da Record TV.

Quem você quer que vença o Power Couple Brasil 2025?