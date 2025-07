Conheça o vilarejo espanhol que vive sob pedras e encanta o mundo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Vilarejo na Andaluzia chama atenção por suas casas construídas sob pedras gigantes e atrai turistas com história, beleza e vida tranquila.

Clique aqui e escute a matéria

Imagine viver em um lugar onde o teto da sua casa é uma rocha milenar?

Pois é! Esse cenário é a realidade de muitos moradores da cidade de Setenil de las Bodegas, um dos destinos mais inusitados da Espanha, cravando nas encostas da Andaluzia.

Conheça o vilarejo cercado de pedras

O vilarejo integra a famosa Rota dos Pueblos Blancos e impressiona turistas com sua arquitetura única: casas construídas sob gigantescas formações rochosas.

Em alguns bairros, como Cuevas del Sol e Cuevas de la Sombra, as pedras ainda funcionam como parte das paredes ou telhados das construções.

Além de ser visivelmente impactante, esse fator também contribui para proteção térmica contra o calor escaldante da região. A técnica, que parece ter sido herdada da Idade Média, permanece funcional até hoje.

Setenil tem raízes romanas, mas foi na Idade Média que ganhou o maior destaque como fortaleza estratégica durante as batalhas da Reconquista. A antiga construção militar no topo da cidade é prova viva desse passado.

De onde vem o nome?

O nome "de las Bodegas" surgiu no século XV, destacando a forte tradição vinícola local, que permanece como símbolo da economia e da cultura do povoado.

E, apesar de ser pequeno, o vilarejo oferece infraestrutura eficiente, ruas tranquilas, ambiente seguro e uma rotina marcada pela tranquilidade.

Escolas locais costumam oferecer turmas reduzidas e educação voltada à valorização do patrimônio cultural. O turismo é hoje o principal motor econômico, com trilhas, mirantes, e uma gastronomia regional que encantam visitantes do mundo inteiro!

As festas religiosas, como a Semana Santa, mostram tradições locais, com artesanato, cerâmica e bordados fazendo parte do talento da cidade, que foi passado de geração em geração. Lá, cada pedra carrega uma história!

Um lugar onde o tempo corre devagar, mas a beleza e a originalidade não passam despercebidas!

Além do K-POP: Conheça um pouco da CULTURA de SEUL, COREIA DO SUL