Horóscopo 20.07: Procure lugares tranquilos para evitar o pior

Se tem trabalho pendente, agilize, porém, sem sobrecarregar-se. Não esqueça, descanso é essencial. No romance, aproveite a paz com seu amor

Áries

Prepare-se para boas novidades financeiras e resolução de pendências. A Lua destaca hoje sua habilidade para socializar - sua simpatia vai atrair convites e notificações! Não hesite em encontrar seus entes queridos e abrir-se para novas conexões. Passeios diferentes podem apresentar alguém que combina com sua vibe.

Cor: PRETO Palpite: 33, 53, 24



Touro

Quem vai domingar com boas notícias? Se pensou que é você, acertou em cheio, bebê! Hoje os astros estão inspirados, só vai rolar aspecto positivo e o dia já começa redondinho para tirar a barriga da miséria. A Lua se despede do seu signo, mas migra para sua Casa da Fortuna e promete um dia sortudo pela frente. As relações pessoais também ficam movimentadas e seu magnetismo será um chamariz para atrair

Cor: BRANCO Palpite: 18, 36, 11



Gêmeos

Hoje sim, as estrelas capricharam no cenário e garantem que o período será para glorificar em pé! A Lua desembarca no seu signo logo nas primeiras horas da manhã, trazendo na bagagem as melhores promessas para você aproveitar tudo o que tem direito no domingão. As amizades vão ficar iluminadas e os momentos que passar com a turma devem encher seu coração de alegria. De quebra, ainda pode conhecer alguém especial nos rolezinhos e começar um envolvimento de futuro.

Cor: VERDE Palpite: 33, 60, 40



Câncer

Você começa seu domingo cercado de amigos, aproveite para fazer encontros e passeios. Mas a tarde pede calmaria, procure lugares mais tranquilos, junto às pessoas íntimas. Se tem trabalho pendente, agilize, porém, sem sobrecarregar-se. Não esqueça, descanso é essencial. No romance, aproveite a paz com o seu amor.

Cor: CREME Palpite: 41, 05, 50



Leão

Diversão e encontros incríveis estão nos planos das estrelas para hoje! Multiplique contatos, amplie amizades, seja comunicativo e atraia boas vibrações. Se prepare, um encontro (ou reencontro) especial pode iniciar um romance dos sonhos. Para os comprometidos, sua união estará mais forte do que nunca.

Cor: AZUL-TURQUESA Palpite: 05, 40, 32



Virgem

Hoje é dia de focar na sua carreira! Mesmo sendo domingo, a Lua está te encorajando a ir atrás de suas ambições profissionais. Seu empenho tem um alvo: sua conta bancária. Não se preocupe, suas relações pessoais receberão uma atenção extra mais tarde, e o amor vai incendiar. Use todo seu carisma para impressionar quem você gosta.

Cor: CEREJA Palpite: 27, 19, 52



Libra

Hoje você vai brilhar! Esperem charme, descontração e comunicação em alta. Fiquem atentos para novidades que ampliarão seus horizontes. Viagens? Vão dar certo. E na vida amorosa? Só melhora! Prepare-se, pode rolar aquela conquista gloriosa!

Cor: MAGENTA Palpite: 09, 30, 27



Escorpião

O domingo será perfeito para reunir os entes queridos, com um clima de harmonia e muita vitalidade! Trabalho? Sem problemas, você terá disposição de sobra. Na vida amorosa, a intimidade ganhará novos contornos, trazendo mais envolvimento. E se está solteiro, prepare-se para uma paquera quente!

Cor: PRATA Palpite: 27, 02, 11



Sagitário

Hoje, as estrelas prometem um dia animado, cheio de conexões e novas amizades. Mas o grande destaque? Sua vida amorosa! Seja em relacionamentos existentes ou na busca por um novo amor, o romance está no ar! Prepare-se para momentos especiais e chances de um amor sério se apresentar.

Cor: VIOLETA Palpite: 33, 24, 06



Capricórnio

O domingo será repleto de energias harmoniosas e oportunidades, tornando-se perfeito para tarefas e interesses profissionais. Com a família, espere por momentos maravilhosos embalados por cooperação e carinho. No amor, o laço com seu parceiro se fortalecerá ou, se estiver solteiro, uma atração intensa pode surgir.

Cor: DOURADO Palpite: 28, 37, 12



Aquário

A Lua brilhando em seu paraíso astral promete um dia perfeito para diversão e bons momentos com amigos. Com vibes superpositivas dos planetas, a sorte sopra a seu favor, especialmente no amor e dinheiro. Até jogos podem ser surpreendentes! No amor, prepare-se para arrasar e conquistar corações.

Cor: LILÁS Palpite: 53, 44, 35



Peixes

As conversas podem ser um desafio. Embora haja uma vontade de expressar o que sente, é fundamental praticar a escuta e evitar julgamentos precipitados para não gerar mal-entendidos. O foco deve ser em conversas sinceras e empáticas.

Cor: VERDE-ESMERALDA Palpite: 04, 24, 51