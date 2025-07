3 signos que vão se reconectar com antigos sonhos ainda nesta semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aspectos com Netuno e Mercúrio favorecem memórias, reencontros e a retomada de projetos esquecidos por três signos em especial. Confira!

Alguns desejos não se apagam — apenas ficam adormecidos. Ao longo da vida, muitas pessoas deixam sonhos pelo caminho por motivos variados: rotina, insegurança, falta de apoio, prioridades urgentes. Mas, de tempos em tempos, o céu oferece uma chance de reconexão. É exatamente isso que acontece nesta semana, com aspectos sensíveis entre Mercúrio, Netuno e a Lua.

A vibração favorece o resgate do que foi deixado de lado, mas ainda pulsa forte internamente. Não se trata de nostalgia vazia: o foco está na possibilidade de revisitar antigas vontades com maturidade, com mais clareza e menos autojulgamento. Os próximos dias serão especialmente significativos para três signos que têm tudo para retomar projetos antigos, reativar talentos esquecidos ou, ainda, retomar conexões que marcaram uma época importante da vida.

O que antes parecia distante ou inviável começa a parecer possível — desde que haja disposição para agir com mais consciência. A seguir, veja quais signos mais sentirão esse chamado para resgatar aquilo que ainda vive dentro deles.

1. Peixes (19/02 a 20/03)

Com Netuno, seu regente, em destaque nesta semana, piscianas e piscianos entram em sintonia direta com lembranças, desejos antigos e tudo aquilo que ficou inacabado. A sensibilidade aumenta, mas dessa vez não para fragilizar — e sim para guiar. Projetos artísticos, vocações deixadas de lado, conexões espirituais ou até sonhos de infância podem voltar à tona de forma intensa.

A diferença agora é que Saturno também está no signo, o que ajuda a dar estrutura ao que antes era só fantasia. Peixes terá a chance de transformar ideias vagas em algo mais concreto. O céu favorece também reconciliações simbólicas: curar mágoas do passado pode abrir caminho para a retomada de planos deixados para depois.

2. Gêmeos (21/05 a 20/06)

Com Mercúrio ativando setores ligados à memória afetiva, geminianas e geminianos podem se surpreender com a força de lembranças antigas voltando à tona. Mas o movimento vai além da nostalgia: há uma clareza diferente sobre o que ainda pode ser resgatado. Ideias engavetadas, projetos de comunicação, estudos interrompidos ou viagens planejadas e adiadas tendem a ressurgir com força.

Gêmeos está com o raciocínio rápido e a intuição mais afinada, o que favorece tomar decisões práticas sobre essas retomadas. O céu também traz oportunidades de reencontrar pessoas que fizeram parte de fases importantes da vida — e que podem inspirar a continuar de onde se parou.

3. Libra (23/09 a 22/10)

Para librianas e librianos, a semana traz uma reconexão emocional com talentos esquecidos e versões antigas de si mesmos. Vênus, regente do signo, faz aspectos que estimulam o campo artístico, a autoestima e os sonhos afetivos. É como se portas emocionais se reabrissem, permitindo olhar com mais empatia para escolhas passadas e para o que ainda pode ser vivido.

Projetos ligados à beleza, arte, moda ou relações marcantes podem ressurgir com nova roupagem. O momento é ideal para revisitar o que já te encantou um dia e considerar: ainda faz sentido? Em muitos casos, a resposta será sim — com mais maturidade, menos culpa e mais prazer em construir de novo.

