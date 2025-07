Morre aos 86 anos o Maestro Lessa, símbolo do frevo pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Morreu, na manhã desta terça-feira (22), José Bezerra da Silva, o Maestro Lessa, aos 86 anos, vítima de um infarto. De acordo com familiares, o músico passou mal na noite da segunda-feira (21), por volta das 22h, sendo levado até a UPA de Nova Descoberta, mas não resistiu.

O velório deve ser realizado apenas na quarta-feira (23). O horário e o local ainda não foram confirmados.

Maestro Lessa dedicou décadas de vida ao frevo

Símbolo do carnaval pernambucano, o artista já foi responsável por conduzir as baterias de emblemáticos blocos olindenses, como o Pitombeira dos Quatro Cantos, onde passou 19 anos, e o Vassourinhas de Olinda, com quem se apresentou na Holanda.

Maestro Lessa viveu 86 anos de muitos carnavais. Aos 16, já era músico aprendiz na Capa Bode da Sociedade Musical Euterpina Juvenil Nazerena, em Nazaré da Mata, tocando trombone de pisto. Acumulando experiências, ritmos e amigos, Lessa se vai deixando saudades.

Troças carnavalescas prestam suas homenagens ao Maestro Lessa

Nas redes sociais, mensagens de carinho, admiração e apoio aos familiares já estão sendo compartilhadas por grupos carnavalescos. Em sua postagem, Pitombeira dos Quatro Cantos declarou que "sua presença foi parte importante da Pitombeira, e sua história jamais será esquecida".

O grupo Guerreiros do Passo também homenageou, via rede social, aquele que é "um dos mais importantes nomes do frevo pernambucano". A música de Lessa é descrita, ainda, pelo Mulher na Rua como algo que "nos unia, nos emocionava e nos lembrava da força do carnaval de rua".

A nota da Troça Tá Maluco, comandada pelo maestro há mais de 30 anos, diz que "o dia ficará menos azul, mas sua presença nos acompanhará à cada acorde, de 92 até a eternidade". Nos comentários, admiradores, carnavalescos e foliões também depositam suas mensagens de carinho.

Autoridades manifestam pesar pelo falecimento do Maestro Lessa



Por meio de nota, a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife lamentaram a perda, declarando que "o Recife, suas ruas e multidões para sempre celebrarão e desfilarão o legado de Lessa, que seguirá regendo a força e a esperança que nossos acordes e tradições mais genuínas confirmam e apresentam para o futuro".

A prefeita de Olinda, Mirella Almeida, também se pronunciou: "Seu talento, sua generosidade e sua dedicação à música e às tradições pernambucanas deixam um legado eterno, que seguirá vivo no som dos frevos e no coração de todos que tiveram a alegria de ouvi-lo".

