Marcha das Mulheres Negras organiza evento em prol do dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha em Recife

Nesta sexta-feira (25), a Marcha das Mulheres Negras promove mobilização nacional em alusão ao dia Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.

A celebração é um momento de luta e resistência contra o racismo e o machismo, unindo mulheres em diversos países da América Latina.

Origem

O dia 25 de julho foi estabelecido durante o 1º Encontro de Mulheres Afro-Latino-Americanas e Afro-Caribenhas, em Santo Domingo, República Dominicana, em 1992.

O objetivo foi criar uma data de articulação e denúncia do racismo e machismo enfrentados pelas mulheres negras na região, e também promover a união e a luta por seus direitos.

Neste ano, os atos em alusão ao dia da Mulher Negra serão marcados pela mobilização nacional em torno da 2ª Marcha Nacional de Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, que acontecerá em Brasília no dia 25 de novembro de 2025, marcando dez anos da primeira marcha realizada em 2015.

O intuito é mobilizar um milhão de mulheres negras em prol da reparação histórica e do bem viver, com

foco em políticas públicas e igualdade racial.



Pernambuco se junta às mobilizações em várias cidades do Brasil e da América Latina, para celebrar a vida, potência e luta das mulheres negras. No Recife, a Marcha das Mulheres Negras terá concentração no Parque Treze de Maio, no bairro da Boa Vista, a partir das 15h.

O ato em Pernambuco está sendo convocado pelo Comitê da Marcha das Mulheres Negras, composto por mais de 20 organizações locais de mulheres.



Serviço:

O que: Marcha das Mulheres Negras em Ato pelo Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra.

Quando: sexta-feira (25) de julho, a partir das 15h.

Onde: Parque Treze de Maio, Boa Vista, Recife

Redes Sociais: https://www.instagram.com/marchadasmulheresnegraspe/



