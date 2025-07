Banda Sinfônica do Recife recebe Antônio Araújo, do Matanza, em concerto do mês do rock

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Músico foi convidado para participar como solista em um show especial que celebra o mês do rock. Evento gratuito será nesta quarta-feira no Recife

A Banda Sinfônica do Recife convidou o guitarrista pernambucano Antônio Araújo, da banda Matanza, para participar como solista em um concerto que homenageia o mês do rock nesta quarta-feira (23).

O show especial começa às 20h e será no Teatro do Parque, na Boa Vista, Recife.

A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados na bilheteria do teatro.

"Me senti muito honrado em ser convidado pela primeira vez para um evento oficial da minha cidade natal. A experiência de tocar com orquestra, está sendo incrível e poderosa! São músicos fantásticos e me sinto verdadeiramente honrado em pisar nesse palco ao lado de todos!", declarou o músico.