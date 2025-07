Muafro Recife abre exposição 'Entre Continentes: Olhares Sobre Arte e Africanidades' nesta quinta-feira (24)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

O Muafro - Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro, referência em arte e memória da cultura afro-brasileira em Pernambuco, abrirá a exposição permanente 'Entre Continentes: Olhares Sobre Arte e Africanidades' nesta quinta-feira (14), a partir das 19h. As obras celebram o compromisso do museu na difusão de heranças africanas por meio da arte.

O evento acontecerá no casarão histórico da Rua Mariz e Barros, 328, Recife Antigo. As atrações incluem música, arte e gastronomia. A entrada é gratuita.

A noite de abertura contará com a presença da cantora mezzo soprano Anastácia Rodrigues, apresentando três canções tradicionais africanas, e da chef Rosilene Rodrigues dos Santos, à frente do Tabuleiro Culinária Afro Brasileira.

A exposição

A mostra é composta por 44 peças, entre máscaras, esculturas e painés, que integram expressões artísticas de diversas regiões da África Ocidental, Central, África do Sul, Indonésia, Bali e índia. Esse acervo reflete a relação do colecionador, antropólogo, psicólogo e criador do Sistema Biodanza Rolando Toro com a estética africana.

A diretora do Muafro, Lúcia Helena Ramos, explica o papel do museu como referência cultural e identitária em Pernambuco. "Nesses três anos de portas abertas, o Muafro se tornou uma casa da cultura afro pernambucana. Recebemos artistas, pesquisadores e visitantes diversos, consolidando o museu como um importante espaço de fortalecimento simbólico e cultural no coração do Recife Antigo”, destaca.

“Cada peça é um convite para refletirmos sobre o nosso passado, sobre as heranças que atravessaram o Atlântico e moldaram nossa cultura. É uma oportunidade para desmistificar conceitos sobre arte negra e aprofundar nossos entendimentos sobre ética e estética africana", reforça Lúcia.

Além dessa mostra, o visitante também pode conferir a exposição permanente "Um homem com calo nas mãos não precisa de identidade", aberta em 2022, com esculturas e máscaras afro-brasileiras.

O Muafro funciona de quarta-feira a domingo, das 13h às 17h.

SERVIÇO

Abertura da exposição ''Entre Continentes: Olhares Sobre Arte e Africanidades” – Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro

Data: 24 de julho de 2025

Horário: 19h

Local: Rua Mariz e Barros, 328, Recife Antigo