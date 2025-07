Recife recebe Armando Fuentes na turnê "Uma Viagem Pelas Américas"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com a turnê Uma Viagem Pelas Américas, o Recife recebe o artista venezuelano Armando Fuentes. O show, que rende um tributo ao afamado ícone mundial Luis Miguel, acontece no Manhattan Café Theatro, no próximo dia 25 de julho, às 20h.

No espetáculo que promete levar o público a uma jornada pelos grandes sucessos do "Sol de México", assim como pela cultura das Américas, canções emblemáticas conhecidas por sua excelência na melodia e letras — já premiadas pelo Grammy e pela Billboard — darão o ritmo da noite.

Armando Fuentes, conhecido por seu excelente desempenho artístico no palco e potência de interpretação nas notas altas e de longa extensão, recriará junto a músicos de alta qualidade — Caio Covosk (piano), Márcio Scooby (baixo), Bené Sena (violão com cordas de aço), Federíco Diório (violão com cordas de nylon), Ademário Ferreira (congas e guiro de madeira), Janilson Ferreira (bongo e clave), André Botelho (timbale) e Pedro Torres (bateria) — a atmosfera dos concertos de Luis Miguel, prometendo uma experiência musical inesquecível para os fãs.

"Me sinto muito honrado por voltar ao Recife onde se tem um público que conhece de música internacional e dá valor a shows de qualidade. A oportunidade de me apresentar num palco como o do Manhattan, no qual grandes artistas do Brasil e do mundo se apresentam, também me traz satisfação. Por fim, cantar em tributo a Luis Miguel é, sem dúvida, um privilégio sem igual." — Armando Fuentes

Serviço