"Tô em Casa": saiba como conseguir até R$ 600 para pagar aluguel no Recife

Programa da Prefeitura do Recife visa reduzir ônus excessivo das famílias com o pagamento de aluguel em imóveis de até R$ 1 mil na cidade

A Prefeitura do Recife, por meio do programa ProMorar, abriu, nesta segunda-feira (21), as inscrições para o programa "Tô em Casa", iniciativa que visa subsidiar o aluguel de até 1,2 mil famílias de baixa renda nos próximos quatro anos. O programa, anteriormente conhecido como "Bom de Morar", busca combater o ônus excessivo do aluguel, considerado o pior indicador do déficit habitacional quantitativo da capital pernambucana.

O ônus excessivo ocorre quando mais de 30% da renda familiar é comprometida com o aluguel. Dados da Fundação João Pinheiro revelam que 46.150 habitações no Recife se enquadram nessa categoria, dentro de um déficit habitacional total de 54 mil moradias. Com o "Tô em Casa", a gestão municipal pretende limitar esse comprometimento a 25% da renda familiar.

O QUE É O PROGRAMA 'TÔ EM CASA'

Objetivo: reduzir o ônus excessivo do aluguel para famílias de baixa renda no Recife, subsidiando parte do aluguel residencial.

Público-alvo: famílias residentes no Recife há pelo menos dois anos, com renda de até três salários mínimos, inscritas no Cadastro Único e que não são beneficiadas por outros programas habitacionais de interesse social.

Prioridades: mulheres chefes de família, mulheres em situação de violência e pessoas com deficiência.

QUANTO A PREFEITURA IRÁ PAGAR DE ALUGUEL NO RECIFE

Subsidio: a prefeitura bancará, no máximo, R$ 600 da parcela mensal do aluguel, para imóveis de até R$ 1 mil (incluindo condomínio). O valor do subsídio varia de R$ 50 a R$ 600, dependendo da renda da família, visando um comprometimento de 15% a 25% da renda com o aluguel.

Orçamento: o programa conta com recursos próprios e empréstimos, com um custo estimado de R$ 2 milhões em vouchers para os primeiros 12 meses.

HÁ IMÓVEIS JÁ DISPONÍVEIS PARA LOCAÇÃO SOCIAL?

Imóveis: o programa ainda não possui um "banco de imóveis". Proprietários e interessados em locar unidades podem se inscrever via Conecta Recife.

Características dos imóveis: devem estar localizados no Recife, apresentar condições mínimas de habitabilidade e não estar em áreas de risco ambiental.

Localização preferencial: mapeamento da prefeitura indica maior oferta de imóveis compatíveis na Zona Oeste do Recife (Afogados, Bongi, Curado, Iputinga, Coqueiral, Barro, Engenho do Meio, Torrões e proximidades).

Garantia para proprietários: a prefeitura oferece um seguro garantia de três meses do valor máximo do voucher para mitigar a inadimplência.

COMO SE INSCREVER NO 'TÔ EM CASA'

Inscrições: realizadas por meio do aplicativo Conecta Recife. Para famílias com dificuldade de acesso digital, o serviço também está disponível em unidades do CRAS e Compaz.

Diferença da PPP Morar no Centro

O "Tô em Casa" é distinto da Parceria Público-Privada (PPP) Morar no Centro, que prevê subsidiar até 80% do aluguel em prédios retrofitados e novas edificações na área central, e que ainda está em fase de planejamento para 2026.

