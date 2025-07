Alunos da rede municipal do Recife disputarão campeonato de robótica na China

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Delegação deve embarcar entre os dias 4 e 6 de agosto, com escalas em São Paulo e Pequim; Prefeitura vai arcar com os custos da viagem

Quatro estudantes da Rede Municipal de Ensino do Recife vão representar a cidade no Torneio FIRST LEGO League – Asia Open Championship, que será realizado de 7 a 10 de agosto, em Macau, na China.

A presença dos estudantes no torneio internacional é fruto de uma política educacional implantada pela Prefeitura do Recife, que tem investido na criação de clubes de programação e robótica.

O objetivo é estimular o pensamento computacional e promover práticas pedagógicas alinhadas à metodologia STEAM, que integra ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática.

Atualmente, 56 escolas da rede municipal que atendem os anos iniciais contam com clubes de computação e robótica.

Alunos do Ensino Fundamental de escolas municipais do Recife foram selecionados para participar do Torneio FIRST LEGO League

Quem são os alunos que vão para a China?

Ana Sophia (6º ano), Ezequiel Douglas (5º ano), João Vítor (5º ano) e Vivian Mariana (5º ano) fazem parte de equipes das Escolas Municipais de Tempo Integral João Batista Lippo Neto e Rodolfo Aureliano.

Eles participarão da categoria FLL Explore, voltada para os anos iniciais do Ensino Fundamental, sob a supervisão das professoras Patrícia Mariano e Priscilla Dutra, com apoio técnico de Marcelo Dantas e Paloma Ramos.

A delegação deve embarcar entre os dias 4 e 6 de agosto, com escalas em São Paulo e Pequim, e retornar à capital pernambucana entre os dias 11 e 12 do mesmo mês.

João Vítor, de 10 anos, compartilhou como a experiência tem impactado suas perspectivas.

“Antes eu pensava em ser policial. Com o que tenho aprendido nas aulas de robótica, tenho me interessado em trabalhar com tecnologia.”

Alunos receberam visita de João Campos

Na manhã desta segunda-feira (21), o prefeito do Recife, João Campos, junto à secretária de Educação Cecília Cruz, realizou uma visita aos alunos selecionados para o torneio, no bairro da Várzea.

“É uma grande satisfação ver nossos estudantes representando não só o Recife, mas todo o Brasil, em um torneio internacional de robótica", disse.

"Os clubes de robótica são um exemplo de como ampliar oportunidades e fortalecer o protagonismo dos nossos alunos, que agora podem sonhar mais alto e mostrar ao mundo o potencial da educação pública da nossa cidade", afirmou.

Prefeitura do Recife vai arcar com os custos da viagem

Os custos da viagem, incluindo passaportes, vistos, passagens aéreas, hospedagem, seguro e ajuda de custo, serão totalmente arcados pela Prefeitura do Recife.

A gestão municipal também é responsável por oferecer suporte pedagógico e treinamentos preparatórios aos estudantes que participarão do torneio.

O campeonato é promovido pela Trumptech – World Class Tests, representante local da FIRST LEGO League, e tem como objetivo reunir equipes de diferentes países para incentivar o intercâmbio de experiências nas áreas de ciência, tecnologia e inovação.

Recife e a alfabetização



O Ministério da Educação (MEC) divulgou, no dia 11 de julho, dados de alfabetização do Brasil.

Apesar de não ter alcançado a meta, Pernambuco ficou acima da média nacional: 59,2% das crianças de 7 anos sabem ler e escrever.

No recorte por capitais, Recife aparece na 12ª colocação, com 54,36%, abaixo da meta de 65,29% estabelecida para 2024.

A capital pernambucana ficou atrás de João Pessoa (PB), com 55,9%, e Rio Branco (AC), com 55,6%.

O ranking é liderado por Fortaleza (CE), com 74,8% das crianças alfabetizadas na idade certa, seguida por Vitória (ES), com 73,2%.

Além de não alcançar o objetivo, Recife registrou queda em relação ao índice de 2023, quando 62,4% das crianças estavam alfabetizadas.

