Estudantes inscritos no Enade das Licenciaturas estão aptos a participar da Prova Nacional Docente.

Estudantes inscritos por suas instituições de ensino no Enade 2025 das Licenciaturas estão habilitados a participar da primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), que segue com inscrições abertas até o dia 25 de julho.

Para garantir a participação, é necessário acessar o Sistema PND, preencher os dados solicitados, escolher o município de prova e confirmar a participação.

A avaliação também está aberta a profissionais já formados em cursos de licenciatura que tenham interesse em atuar na educação básica por meio de concursos públicos ou seleções realizadas por estados, municípios, pelo Distrito Federal ou pela União — desde que essas esferas adotem o resultado da PND como critério de seleção.

Segundo o Ministério da Educação (MEC), a Prova Nacional Docente tem como objetivo apoiar a qualificação e a seleção de professores para redes públicas de ensino.

Conhecida como "Enem dos Professores", a prova é uma avaliação que pode ser usada pelas redes de ensino como única etapa ou como parte de seus processos seletivos, conforme a decisão de cada governo (União, estado ou município). Cabe a esse ente federativo organizar todas as etapas do processo seletivo, incluindo a contratação ou nomeação dos aprovados.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição é de R$ 85, com vencimento em 31 de julho. Têm direito à isenção concluintes do Enade que solicitaram o benefício, inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea.

No momento da inscrição também é possível solicitar atendimento especializado e o uso de nome social. As regras completas estão disponíveis no Edital nº 72/2025.

A PND será aplicada anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com base na mesma matriz de referência da prova teórica do Enade das Licenciaturas, que desde 2024 contempla 17 áreas do conhecimento.

A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, voltado à valorização da docência e ao fortalecimento da formação de educadores no país.

Confira o cronograma:

Solicitação de isenção da taxa de inscrição: 30 de junho a 4 de julho

Inscrição: 14 a 25 de julho

Solicitação de atendimento especializado e por nome social: 14 a 25 de julho

Pagamento da taxa de inscrição: 14 a 31 de julho

Aplicação: 26 de outubro

Gabarito preliminar e padrão de resposta: 28 de outubro

Gabarito definitivo e padrão de resposta da questão discursiva: 11 de novembro

Resultado final: 10 de dezembro

