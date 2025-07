Adilson Ramos faz show gratuito no RioMar Recife na programação do Dia dos Pais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com apresentações gratuitas, o RioMar Recife celebra o Dia dos Pais com música para diferentes gerações, incluindo Nando Reis e Sebastião

Clique aqui e escute a matéria

Dono de uma voz inconfundível e de sucessos que marcaram época, o cantor Adilson Ramos volta ao RioMar Recife no mês de agosto para um show gratuito dentro da programação especial de Dia dos Pais do mall.

A apresentação acontece na sexta-feira, dia 09 de agosto, às 19h, no palco da Área de Eventos do Piso L3, o mesmo da Praça de Alimentação. Para ter acesso, basta retirar os ingressos gratuitamente no App do RioMar Recife.

Com uma carreira marcada por sucessos como “Olga”, “Sonhar Contigo” e “Sonhei com Você”, Adilson promete revisitar seus clássicos em uma apresentação voltada para o público nostálgico.

Outros destaques da programação

A apresentação integra a programação da campanha de Dia dos Pais do RioMar Recife, que este ano conta também com um show especial de Nando Reis e Sebastião, seu filho, marcando um encontro musical entre gerações no dia 7 de agosto, às 20h, no Teatro RioMar.

Compras, lazer e gastronomia no RioMar Recife

A campanha de Dia dos Pais deste ano no RioMar, intitulada “Os melhores encontros e presentes. Tudo num só lugar”, reúne mais de 400 operações, com opções de presentes que vão de moda e tecnologia a serviços como barbearias, spas e academias.

Além das compras, o centro de compras oferece atrações de lazer, como cinema (com 12 salas, incluindo duas Prime), boliche, espaços de jogos e o próprio Teatro RioMar. Há ainda uma ampla oferta gastronômica, com restaurantes, praça de alimentação e espaços como o Boulevard e o Espaço Gourmet.

A programação completa, assim como os serviços e funcionalidades, pode ser acessada pelo App RioMar Recife, disponível gratuitamente para iOS e Android.

Serviço

Show gratuito de Adilson Ramos no RioMar Recife | Especial Dia dos Pais

Local: Área de Eventos – Piso L3 (Praça de Alimentação), RioMar Recife

Data: Sexta-feira, 09 de agosto

Horário: 19h

Ingressos: Gratuitos, com retirada através do App RioMar Recife

App RioMar Recife: disponível para download gratuito para iOS e Android