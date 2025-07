Recife recebe o Gatua Summit NE 2025, encontro que fortalece protagonismo do Nordeste no cenário nacional de inovação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nos dias 23 e 24 de julho, o Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana da Saúde (FPS), no Recife, vai sediar um evento que irá promover ideias e soluções voltadas para o futuro do Brasil a partir do Nordeste.

Trata-se do Gatua Summit Nordeste 2025, encontro que deve reunir mais de 500 participantes em torno de um propósito comum: impulsionar o desenvolvimento regional por meio da tecnologia, inovação, sustentabilidade e transformação social.

Mais do que uma conferência, o Summit se consolida como um espaço de articulação entre diferentes esferas — lideranças empresariais, representantes do setor público, academia, startups e organizações da sociedade civil — para pensar e construir caminhos possíveis para os desafios e oportunidades que marcam o Nordeste.

A iniciativa é da Gatua, plataforma voltada à transformação digital e ao desenvolvimento sustentável no Brasil e em países do Sul Global.

Com raízes no agronegócio tecnológico, a empresa atua como ecossistema que integra consultoria estratégica, educação, eventos e marketing digital, e prepara o lançamento de sua própria plataforma: o Gatua Connect.

Os ingressos para o evento podem ser adquiridos por meio do site da Gatua.

Painéis estratégicos e grandes nomes do setor



A programação inclui painéis temáticos, feira de negócios e espaços de networking, o evento terá a presença de nomes que são referência em suas áreas.

Entre os destaques do palco principal estão Daniela Petribu, presidente da Usina Petribu, e Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, ambos com trajetórias marcadas por inovação e compromisso com o território.

Outras presenças confirmadas incluem Jucelino Oliveira Sousa, conselheiro da BEVAP e da Santa Adélia, e Rodrigo Assunção, presidente da Atiaia Renováveis, que contribuem com visões estratégicas sobre sucessão familiar e transição energética.

A tecnologia também terá espaço de destaque com nomes como Carlos Diego, CEO da Valcann, uma das empresas que mais crescem no setor e parceira direta da AWS, e Laís Xavier, fundadora da Tech Woman, que traz ao debate a pauta da liderança feminina na inovação.

Completam o time de palestrantes Francisco Dias, do Grupo Moura, e Matheus Viana Machado, da Ascendero, com discussões voltadas à inovação industrial, inteligência artificial e impacto social.

Serviço



Gatua Summit Nordeste 2025



Data: 23 e 24 de julho de 2025

Local: Centro de Eventos da FPS — Faculdade Pernambucana da Saúde

Endereço: Rua Jean Emile Favre, 422 – Imbiribeira, Recife – PE

Site oficial: www.gatuaconnect.com.br

Instagram: @gatuaoficial