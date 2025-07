Conheça 7 modelos de IA chinesa que desafiam o ChatGPT e ganham espaço no mercado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com propostas inovadoras e avanços tecnológicos, modelos de inteligência artificial chinesa mostram força e rivalizam com ChatGPT e Gemini.

A inteligência artificial chinesa está avançando rapidamente e deixando de ser apenas uma promessa.

Diversas empresas do país já lançaram seus próprios modelos de IA, com desempenho competitivo e aplicações voltadas para educação, saúde, negócios e comunicação.

Enquanto o ChatGPT e o Gemini dominam o cenário ocidental, a China aposta em soluções tecnológicas próprias para ampliar sua soberania digital.

Essas ferramentas já são utilizadas por milhões de pessoas e chamam atenção pelo alto nível de personalização e segurança de dados.

Baidu - Ernie Bot

O Ernie Bot é o modelo de IA da Baidu e um dos principais concorrentes do ChatGPT na China. A ferramenta já é amplamente utilizada em produtos da empresa, como mapas, buscas e serviços de nuvem. O Ernie tem foco em linguagem natural e consegue realizar tarefas complexas como geração de conteúdo, tradução e resumo de textos.

Alibaba - Tongyi Qianwen

Lançado pelo grupo Alibaba, o Tongyi Qianwen é integrado às plataformas da empresa, como o DingTalk e o Tmall Genie. Com recursos de automação e análise de dados, o modelo é voltado especialmente para empresas e e-commerce.

SenseTime - SenseChat

Conhecida por desenvolver soluções de reconhecimento facial, a SenseTime lançou o SenseChat, voltado para conversas em linguagem natural e assistências virtuais. O foco do modelo é oferecer suporte técnico, educacional e de atendimento ao cliente, com privacidade reforçada.

iFlytek - SparkDesk

O SparkDesk, da iFlytek, destaca-se por seu uso no setor educacional. A IA é capaz de fornecer explicações acessíveis, criar resumos e oferecer tutoria personalizada. É bastante popular entre estudantes e professores na China.

Huawei - Pangu

A Huawei criou o modelo Pangu, voltado especialmente para o uso empresarial e técnico. O modelo é treinado com grandes volumes de dados e tem aplicações na indústria, meteorologia, medicina e pesquisa científica.

ByteDance - Doubao

Controladora do TikTok, a ByteDance também entrou no mercado de IAs com o Doubao. O modelo oferece respostas rápidas, criação de conteúdo e organização de ideias, sendo usado em apps de produtividade e redes sociais.

Zhipu AI - ChatGLM

Desenvolvido pela startup Zhipu AI, o ChatGLM tem código aberto e vem ganhando adesão na comunidade acadêmica. Ele se destaca por seu foco em pesquisa e ensino, com base em dados e textos técnicos chineses.

China avança com soberania digital

Com todos esses modelos em desenvolvimento, a China demonstra sua capacidade tecnológica e o desejo de construir um ecossistema próprio de inteligência artificial. Ao contrário das IAs ocidentais, as chinesas geralmente priorizam o uso local e a proteção de dados nacionais.

O avanço dessas soluções mostra que o domínio da IA está longe de ser exclusivo do Ocidente. Ao contrário, o futuro da inteligência artificial pode ser muito mais plural e disputado nos próximos anos.