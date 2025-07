Usuários trocam ChatGPT e Gemini por IA focada em aprendizado real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Ferramenta emergente promete transformar a forma como estudantes se organizam, estudam temas difíceis e produzem conteúdo com profundidade.

Clique aqui e escute a matéria

NotebookLM é a aposta da Google para quem busca estudar de forma mais eficiente usando inteligência artificial.

Com uma proposta distinta do ChatGPT e do Gemini, a ferramenta organiza conteúdos a partir de arquivos enviados pelo usuário.

A inteligência artificial foi criada especialmente para auxiliar em estudos densos e técnicos, como artigos científicos e laudos médicos. A plataforma transforma documentos em cadernos digitais personalizados, com resumos, explicações simples, testes interativos e até sugestões de apresentações.

Interface amigável e integração com o Google

Ao contrário de outras inteligências artificiais, o NotebookLM exige apenas uma conta Google para começar a funcionar. Tudo é feito direto do navegador, sem necessidade de instalação. A interface é clara e permite organizar os arquivos em "cadernos", facilitando a navegação por temas e tópicos específicos.

Além dos resumos automáticos, a IA também cria perguntas sobre os documentos enviados, ajudando na fixação de conteúdos e facilitando revisões rápidas antes de provas ou reuniões importantes.

Diferença entre NotebookLM, ChatGPT e Gemini

Enquanto ChatGPT e Gemini trabalham com base em vastos bancos de dados e conhecimentos gerais, o NotebookLM foca exclusivamente nos arquivos fornecidos pelo usuário. Isso faz dele uma ferramenta ideal para quem precisa se aprofundar em materiais específicos e personalizados.

Ou seja, se o objetivo é revisar um trabalho acadêmico, interpretar um estudo clínico ou organizar o conteúdo de um curso, o NotebookLM entrega respostas mais direcionadas e detalhadas, sem distrações com conteúdos irrelevantes.

Para quem é essa ferramenta?

Estudantes, pesquisadores, profissionais da saúde, jornalistas e até quem estuda para concursos podem se beneficiar da inteligência artificial do NotebookLM. A proposta da Google é entregar uma IA que serve como uma espécie de tutor pessoal, focado unicamente no conteúdo que você precisa dominar.