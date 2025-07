Novo livro de Ana Suy e Christian Dunker é lançado no Recife com evento especial

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O livro "Eu só existo no olhar do outro?" da psicanalista será lançado em roda de conversa nesta sexta-feira (25), na Livraria Jaqueira

Nesta sexta-feira (25), a psicanalista Ana Suy participa do lançamento da obra literária "Eu só existo no olhar do outro?", escrita em parceria com o psicanalista Christian Dunker, com encontro no Recife.

O evento gratuito e aberto ao público acontecerá na Livraria Jaqueira, a partir das 19h, e contará com um bate-papo com a autora, além de sessão de autógrafos.

Sobre o livro

Dois dos mais renomados psicanalistas do país, Ana Suy e Christian Dunker, se reúnem para conversar e refletir sobre o amor e a condição humana da existência, apresentando as reflexões que transitam por temas como amor e identidade, luto e alteridade, psicanálise e literatura.

Conheça os autores

Ana Suy é psicanalista, professora, escritora e doutora em Pesquisa e Clínica em Psicanálise pela UERJ. Autora de Amor, desejo e psicanálise; Não pise no meu vazio; As cabanas que o amor faz em nós; A corda que sai do útero; coautora de O infamiliar na contemporaneidade: o que faz família hoje?; organizadora de Como amam as crianças? – Sobre psicanálise e amor; e autora do fenômeno A gente mira no amor e acerta na solidão, publicado em Portugal, México e em toda a América Latina.

Já Christian Dunker é psicanalista, professor titular em Psicanálise e Psicopatologia do Instituto de Psicologia da USP, pós-doutor pela Manchester Metropolitan University, analista membro da Escola dos Fóruns do Campo Lacaniano, duas vezes agraciado com o Prêmio Jabuti, articulista da Boitempo Editorial e do Tilt-UOL, youtuber e coordenador do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Autor de mais de 100 artigos científicos, professor convidado em mais de 15 países e com uma dúzia de livros publicados.

