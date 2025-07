Banda Sinfônica realiza concerto com músicas dos Titãs, Queen, Iron Maiden, Black Sabbath e Led Zeppeli

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (23), a Banda Sinfônica do Recife fará concerto gratuito, às 20h, no Teatro do Parque, com ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h.

A apresentação contará com sete peças com homenagem ao rock’n’roll. As primeiras composições executadas serão “Fate of The Gods”, de Steven Reineken, e “Oblivion”, de Astor Piazzolla, com solo de George André, oboísta da Banda, seguidas por “Cirque Du Soleil” e “Sonífera Ilha”, dos Titãs.

A apresentação contará ainda com a execução de três medleys e dedicará ainda seus acordes aos clássicos “Iron Man”, do Black Sabbath, “Rock You Like a Hurricane”, do Scorpions, “The Trooper”, do Iron Maiden, e “Crazy Train”, de Ozzy Osbourne.

Neste concerto, a metaleira da Banda Sinfônica será excepcionalmente regida pelo maestro convidado Fabiano André. Nenéu Liberalquino, regente titular da Banda, cumpre quarentena para tratamento médico.

Serviço - Concerto oficial da Banda Sinfônica do Recife - Temporada 2025