Festival MADA 2025 revela primeiras atrações; veja detalhes

Festival potiguar chega a 27ª edição revelando novos talentos e valorizando grandes nomes da música brasileira, em conexão com o público

Música Alimento da Alma - com esse lema, o Festival Mada se prepara para receber a sua 27ª edição, marcada para os dias 17 e 18 de outubro. O evento acontece na Arena das Dunas, em Natal (RN).

A line-up está tomando forma e tem sido elogiada pelos internautas nas redes sociais. Até o momento, grandes nomes como Liniker, Marina Sena e Don L já foram confirmados.

O destaque vai para o pernambucano João Gomes, que com o projeto Dominguinho, se apresenta ao lado de Mestrinho e Jota Pê no palco do festival. O projeto traz sucessos dos artistas, assim como hits nacionais como 'Pontes Indestrutíveis', de Charlie Brown Jr.

Festival deixa sua marca no circuito brasileiro

Realizado desde 1998 na cidade potiguar, o MADA já consolidou seu nome no circuito de festivais brasileiros. Valorizando a música nacional, o evento já recebeu mais de 700 artistas, recebendo nomes consagrados e revelando novos talentos.

"O MADA mantém o frescor e as novas tendências musicais em sua programação. A cada edição, se renova, atrai um grande público e reafirma a força dos eventos realizados no Nordeste", destaca Jomardo Jomas, idealizador e diretor do festival.

A programação, que ainda está tomando forma, conta com a banda Boogarins, Rachel Reis e Melly, tendo artistas nordestinos como protagonistas na line-up.

