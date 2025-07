5 livros que todo fã de música precisa ler

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Mais do que uma trilha sonora, a música conta histórias, molda gerações e marca momentos inesquecíveis.

Para quem é apaixonado por esse universo, alguns livros oferecem mergulhos profundos em bastidores, biografias intensas e reflexões sobre o impacto cultural dos sons que nos tocam.

A seguir, 6 leituras imperdíveis para quem leva a música a sério — ou quer entender por que ela move tanto o mundo.

1. “Vida” – Keith Richards



Em Vida, o lendário guitarrista dos Rolling Stones narra sua trajetória desde a infância turbulenta até os palcos mais emblemáticos do rock.

Com sinceridade crua e humor ácido, Keith Richards revela bastidores de turnês, conflitos com Mick Jagger e sua relação visceral com a música. Uma leitura essencial para entender a alma do rock'n'roll.

2. “Alta Fidelidade” – Nick Hornby



Alta Fidelidade é um romance que virou clássico entre os apaixonados por música e listas de discos favoritos.

O protagonista, dono de uma loja de vinis, revisita seus relacionamentos e organiza sua vida como quem monta uma mixtape.

Cheio de referências musicais e reflexões sobre amor e obsessões, o livro é um retrato perfeito de quem vê a vida em faixas.

3. “Eu Sou Ozzy” – Ozzy Osbourne



Em Eu Sou Ozzy, o "príncipe das trevas" do heavy metal revela com brutal honestidade (e muito humor) os altos e baixos de sua vida pessoal e carreira.

De Black Sabbath ao sucesso solo, passando por exageros e escândalos, Ozzy mostra como a música foi seu porto seguro em meio ao caos. Uma biografia tão insana quanto fascinante.

4. “Please Kill Me: A História Sem Censura do Punk” – Legs McNeil e Gillian McCain



Please Kill Me é uma leitura visceral para fãs do punk rock.

Com depoimentos de músicos, produtores e jornalistas que viveram o movimento nos anos 1970, o livro reconstrói o nascimento do punk com todas as suas contradições, rebeldia e energia crua.

Uma verdadeira cápsula do tempo para quem ama o som marginal e contestador.

5. “A Música do Silêncio” – Patrick Rothfuss



Embora fictício, A Música do Silêncio é um livro que encanta fãs de música por sua maneira poética e sensorial de tratar os sons.

Ambientado no universo da série O Nome do Vento, a obra acompanha Auri, uma personagem enigmática que vive em sintonia com os objetos e sons ao redor.

Um livro diferente, quase como uma sinfonia escrita, para quem aprecia a musicalidade das palavras.