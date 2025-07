Filme baseado no best-seller "A Hipótese do Amor" anuncia seus protagonistas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A adaptação do livro da escritora Ali Hazelwood foi confirmada e está sendo produzida pela Amazon MGM Studios; gravações começaram nesta semana

Clique aqui e escute a matéria

O livro "A Hipótese Amor", de Ali Hazelwood, vai virar filme e as confirmações já começaram. Os atores Lili Reinhart e Tom Bateman foram anunciados ao longo desta semana para viver os protagonistas Olive Smith e Adam Calsen.

Quando publicado em 2021, o livro se tornou um sucesso no TikTok, logo viralizou e se tornou best-seller, marcando presença por dez meses na lista de best-sellers do New York Times e chegando ao Brasil em 2022.

O longa será lançado em 2026, pelo Prime Video e as gravações já começaram em Montreal, no Canadá. Além disso, a autora foi contratada como consultora, para ajudar nas filmagens.

Leia Também Fenearte 2025: Confira a programação do último final de semana

No antigo Twitter e atual X, os fãs estão com altas expectativas.

Confira a sinopse oficial do livro

"Olive Smith, aluna do doutorado em Biologia da Universidade Stanford, acredita na ciência – não em algo incontrolável como o amor. Depois de sair algumas vezes com Jeremy, ela percebe que sua melhor amiga gosta dele e decide juntá-los. Para mostrar que está feliz com essa escolha, Olive precisa ser convincente: afinal, cientistas exigem provas. Sem muitas opções, ela resolve inventar um namoro de mentira e, num momento de pânico, beija o primeiro homem que vê pela frente. O problema é que esse homem é Adam Carlsen, um jovem professor de prestígio – conhecido por levar os alunos às lágrimas. Por isso, Olive fica chocada quando o tirano dos laboratórios concorda em levar adiante a farsa e fingir ser seu namorado".