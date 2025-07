Fenearte 2025: Confira a programação do último final de semana

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 25ª Fenearte - Feira Nacional de Negócios do Artesanato chega na sua reta final com bate-papos, oficinas, apresentações musicais, moda, gastronomia e muita arte. A Maior Feira de Artesanato da América Latina segue até o próximo domingo (20), no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda.

Nesta sexta-feira (18), acontece a última rodada do Conversas Instigantes, no Espaço Janete Costa, no Átrio da Fenearte. A partir das 17h, o público pode conferir um bate-papo sobre comunicação e literatura com os jornalistas Márcio Bastos, Adriana Guarda e Romero Rafael, além do autor Octávio Santiago, que lança o livro "Só sei que foi assim – A trama do preconceito contra o povo do Nordeste" (Autêntica, 2025).

Já as oficinas acontecem no Mezanino da feira a partir das 14h30. Aos sábados e domingos, o horário é das 13h às 20h. As atividades são abertas ao público, mas é necessário fazer inscrição no local. No Palco Pernambuco Meu País, onde acontecem os shows, a programação traz o repente de Francinaldo e Zé Oliveira, seguido de coco, ciranda e mais. Gabi da Pele Preta e Ave Sangria encerram a programação.

Sábado (19)

A última bateria de desfiles do Moda Fenearte, nesta edição, recebe estilistas e artesãos do Agreste e Sertão de Pernambuco, além do desfile apoteótico de Jorge Feitosa.

O Cozinha Fenearte também se despede do evento com oficinas ministradas por chefs renomados do Estado. No Pernambuco Meu País, nomes como Banda de Pau e Corda, Mestre Zé do Pife e Coco das Estrelas fazem a festa.

Domingo (20)

O último dia da 25ª Fenearte será marcado pelo anúncio dos vencedores do Troféu de Aclamação Popular dos Salões de Arte Popular, Religiosa e de Artes Sustentáveis.

Os shows no Palco Pernambuco começam às 13h. A banda Fim de Feira recebe o autor de "A Feira de Caruaru", Onildo Almeida, às 19h, e o cantor baiano Xangai fecha a programação com chave de ouro.

Circuito Fenarte continua

A feira encerra sua programação no Pernambuco Centro de Convenções, no domingo (20), mas segue com imersões artísticas gratuitas do Circuito Fenearte até 27 de julho e com a exposição Casa de Farinha - Mandioca, o Pão da Terra até 24 de agosto. A mostra pode ser conferida no Centro Cultural Mercado Eufrásio Barbosa, e tem curadoria de Bruno Albertim e Dianne Souza.

Confira a programação da 25ª Fenearte:

CONVERSAS INSTIGANTES | Espaço Janete Costa

18 de julho (sexta-feira)

Mediação: Márcio Bastos, jornalista e escritor

17h - Notícias da feira: a Fenearte, o jornalismo e as redes

Convidados: Adriana Guarda - repórter do Jornal do Commercio; e Romero Rafael - coordenador de Comunicação da Fenearte

19h - Lançamento do livro “Só sei que foi assim - A trama do preconceito contra o povo do Nordeste”

Convidado: Octávio Santiago - autor do livro, é jornalista, doutor em estereótipos e pesquisador das representações sobre o Nordeste

OFICINAS | Mezanino



Turma: 14h30 e 18h (sexta-feira); 14h e 17h (sábado e domingo)

1. Rimas e métricas para Cordéis – com Poeta Altair Leal

2. OMaia Ensina: Mãos que Moldam o Couro – com Robson Rodrigues

3. Do Cais ao Sertão: Oficina de Gravura Popular com Materiais Recicláveis – com Tatiane Renata

4. Vivenciando a Arte da Olaria – com Ateliê Micaella Alcantara

5. MangueTech, Do Resíduo Eletrônico à Arte Popular – Com Artec (Arte com Resíduos Eletrônicos)

6. Bonecos de Mamulengo Salvaguardando a Tradição – com Associação Cultural dos Mamulengueiros e Artesãos de Glória

7. Técnicas com Linhas Pingouin

MODA FENEARTE | Mezanino

19 de julho (sábado)

16h - Concurso Desafio MAPE

17h - Feitas de Retalhos

18h - BUCO

19h - Secretaria da Mulher de Pernambuco

20h - Jorge Feitosa

COZINHA FENEARTE | Mezanino

18 de julho (sexta-feira)

16h - Adriano Oliveira (Recife) part. de Alice e Jacimone, mestras farinheiras de Igarassu — “Farinha: Da Raiz ao Banquete”

18h - Ana Elizabeth, das Cozinheiras Vila da Conceição (Ilha de Itamaracá) — “Beiju de Macaxeira”

19 de julho (sábado)

15h - Jonathan Liandro (Caruaru) — “Cuscuz Doce de Mandioca com Caramelo”

17h - Claudemir Barros (Recife) — “A Versatilidade Emocional da Casa de Farinha no Prato Nosso de Cada Dia”

19h - Roberto Couto (Recife) — “Macaxeira Armorial da Casa de Farinha”

20 de julho (domingo)

16h - Edilza Muniz (Senac Recife) — “Manuê de Caboclo”

18h - Luiz Henrique (Toritama) — “Sol do Agreste”

PERNAMBUCO MEU PAÍS | Praça de Alimentação

18/07 (sexta-feira)

15h - Francinaldo e Zé Oliveira (Serra Talhada)

16h - Ciranda da Flor (Nazaré da Mata)

17h - Coco de Praia (Olinda)

18h - Grupo Mazuca da Quixaba (Recife)

19h - Gabi da Pele Preta (Caruaru)

20h30 - Ave Sangria (Recife)

19/07 (sábado)

14h - Apresentação do Instituto Conceição Moura, com percussão e dança (Belo Jardim)

15h - Bloco Obirin (Recife)

16h - Maracatu Nação Maracambuco (Olinda)

17h - Mestre Zé do Pife (São José do Egito)

18h - Coco das Estrelas (Recife)

19h - Herbert Lucena (Caruaru)

20h30 - Banda de Pau e Corda (Recife)

20/07 (domingo)

13h - Grupo Piaxaxá - Canto e Dança Cultural (Itapissuma)

14h - Banda do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (Bepi)

15h - Banda de Pífanos da Inclusão (Caruaru)

16h - Afoxé Omi Odoyá (Recife)

17h - DMeloCoco (Recife)

18h - Caboclo Mestiço (Olinda)

19h - Banda Fim de Feira (Recife) + participação especial de Onildo Almeida (Caruaru)

20h30 - Xangai (Bahia)

