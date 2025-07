Fenearte 25 anos: Jornal do Commercio participa de debate sobre jornalismo e artesanato na feira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Repórter Adriana Guarda, do JC, integra bate-papo nas Conversas Instigantes, no Espaço Janete Costa, sobre o tema A Fenearte, o Jornalismo e as Redes

A programação da 25ª Fenearte reserva, nesta sexta-feira (18), um espaço para refletir sobre o papel da comunicação na valorização do artesanato. O painel "Notícias da Feira: a Fenearte, o Jornalismo e as Redes", às 17h, no Espaço Janete Costa, terá a participação da jornalista Adriana Guarda, repórter sênior do Jornal do Commercio, e de Romero Rafael, jornalista e coordenador de comunicação da Fenearte. A mediação será feita por Márcio Bastos, também jornalista e escritor. Os três nomes têm em comum a experiência como repórteres do JC, veículo com forte tradição na cobertura da maior feira de artesanato da América Latina.

O convite à jornalista Adriana Guarda se relaciona com sua trajetória voltada à cultura popular. Com pós-graduação em Literatura Brasileira e Interculturalidade pela Universidade Católica de Pernambuco, é autora do livro Festa no Terreiro Mágico, sobre o centenário maracatu de baque solto Cambinda Brasileira. Em 2021 integrou a curadoria da Fenearte – edição desafiadora, realizada em dezembro, após dois adiamentos por causa da pandemia.

O painel integra a série Conversas Instigantes, um dos espaços mais concorridos da feira, com 14 encontros voltados à cultura, identidade e comunicação. Desde o dia 10, os bate-papos e lançamentos de livros vêm reunindo um público expressivo no Espaço Janete Costa e nas transmissões ao vivo pelo canal oficial da Fenearte no YouTube.

A abertura da programação foi marcada por casa cheia e grande repercussão nas redes. No primeiro dia, o público acompanhou dois painéis especiais. O primeiro, com o tema "O Brasil mostra aqui a sua cara – 25 anos da Fenearte", reuniu Adélia Borges, Néli Pereira, Roberta Borsoi e Bete Paes. Em seguida, o debate "Uma casa brasileira com certeza" levou ao espaço nomes populares nas redes sociais e no design de interiores, como Lufe Gomes, Maurício Arruda, Paula Passini e Bruna Lourenço, com mediação da jornalista Winnie Brastian.

Nesta sexta (18), além do painel sobre jornalismo e redes, também está previsto o lançamento do livro "Só sei que foi assim", do jornalista e pesquisador Octavio Santiago, às 19h. Doutor em estereótipos, Octavio investiga as representações sobre o Nordeste e seus imaginários culturais.

Entre os momentos marcantes das Conversas Instigantes nesta edição, também se destacou a homenagem ao mestre-artesão de Olinda Tiago Amorim, na quarta-feira (16), um dos principais nomes da cerâmica em Pernambuco.