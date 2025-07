Horóscopo 18.07: hoje é dia de ter cuidado com as finanças. Saiba o que é preciso fazer

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Áries

Os astros podem trazer contratempos hoje, especialmente nos assuntos financeiros e amorosos. Mas não se preocupe, arianjo! Apesar dos desafios durante o dia, a noite promete harmonia e a superação das adversidades. No amor, lembre-se: paciência é a chave.

Cor: VERMELHO Palpite: 36, 46, 16



Touro

Sextou com novidades estimulantes da Lua, que passa a brilhar em seu signo, destacando seus dons, talentos e competências. Isso será ótimo, pois ajudará a driblar as bagacinhas que estão previstas no período da manhã, ainda mais no aspecto profissional. Hoje Mercúrio inicia caminhada contrária e essa vibe pode atingir em cheio sua vida familiar. Procure ter mais paciência com os parentes e evite provocações no lar, ainda bem que o amor estará protegido

Cor: PRETO Palpite: 27, 10, 25



Gêmeos

Olha, é melhor ir devagar e não esperar muito, ao menos nas primeiras horas do dia. A Lua entra em seu inferno astral e se estressa com Plutão, alertando que tretas e preocupações podem minar sua disposição. Tensões vão rondar e convém ter mais jogo de cintura com quem convive e trabalha. Mantenha a discrição e evite se abrir muito com os outros, ainda bem que o astral vai ficar mais sussa à noite e momentos acolhedores estão previstos com o mozão.

Cor: BRANCO Palpite: 33, 15, 32



Câncer

Sexta-feira pede diplomacia e cuidado com as finanças! A manhã pode ser tensa com possíveis atritos, mas o astral melhora. Esteja atento às questões financeiras, pois Mercúrio pode impactar seus interesses materiais. À noite? prepara para ótimos momentos nos contatinhos e a chance de alguém se apaixonar por você.

Cor: LILÁS Palpite: 22, 32, 40



Leão

Sexta-feira pode começar com alguns desafios profissionais, leãozinho! Evite conflitos com figuras de autoridade e seja gentil com suas palavras para evitar confusões. A boa notícia? A noite promete ser mais positiva, especialmente para o coração.

Cor: GOIABA Palpite: 48, 30, 10



Virgem

Mantenha a disciplina e não negligencie seus compromissos hoje! Coisas novas podem te distrair de seus objetivos. Sua vitalidade pode oscilar, então cuide da sua saúde e mantenha o pensamento positivo, meu cristalzinho! Para melhorar, uma atmosfera agradável espera por você na parte romântica da sua vida. Surpresas agradáveis no amor podem aparecer.

Cor: PRATA Palpite: 20, 02, 47



Libra

Você inicia o dia com o pé direito, evitando se preocupar demais com o dinheiro. Controle suas contas e evite gastar além da conta. No trabalho, concentre-se e conquistará grandes coisas. Ajuste seus planos à realidade e mantenha as expectativas equilibradas. Prepare-se para uma noite de amor ardente, sua sensualidade vai se destacar!

Cor: VIOLETA Palpite: 39, 45, 48



Escorpião

Sextou e a Lua te convida a valorizar as relações, mas cuidado com desentendimentos pela manhã. Fique de olho no ambiente profissional, concorrência à espreita! Mas não se preocupe, a noite promete com novidades incríveis no amor. Chance de engatar um novo relacionamento duradouro ou fortalecer o atual.

Cor: SALMÃO Palpite: 46, 25, 10



Sagitário

Vá com calma e prepare-se para um fim de semana emocionante, mas cuidado com a saúde! Apesar do trabalho manhã ser um pouco agitado, continue persistente e organizado para superar obstáculos. Fique de olho em surpresas amorosas à noite.

Cor: MARROM Palpite: 15, 24, 26



Capricórnio

Hoje a Lua Minguante brilhará a favor dos Capricornianos! Espere por uma reviravolta positiva, mas não descarte alguns desafios financeiros pela manhã. Seja cauteloso, controle seus recursos. À noite, novidades amorosas podem surgir - talvez o início de algo especial com o crush.

Cor: AZUL Palpite: 09, 54, 45



Aquário

Vá devagar hoje e controle suas reações. Apesar de poder haver tensões iniciais, o clima fica mais tranquilo ao longo do dia. Um reencontro pode tocar seu coração, mas não espere muito do romance agora. Lembre-se, seja gentil em todas as suas interações.

Cor: CINZA Palpite: 17, 06, 42



Peixes



Quer sextar com boas novas, meu cristalzinho? Olha, se depender do céu você precisará ter um pouco de paciência, pois o dia já começa nervoso e tretas não estão descartadas em seus contatos. Muita calma nessa hora para não perder a boa e acabar se estressando com quem convive ou trabalha. Além disso, hoje Mercúrio fica retrógrado e recomenda atenção extra com a saúde, portanto, procure se poupar para preservar seu bem-estar. Ainda bem que os astros prometem deixar sua boa lábia, simpatia e seu charme no modo turbo à noite. Não pense duas vezes puxar conversa com o crush na pista, pois ele vai se render aos seus encantos rapidinho. A dois, um clima de harmonia e altos papos deve embalar a relação.

Cor: AZUL-CLARO Palpite: 45, 11, 29