5 livros de romance que fazem muito sucesso no TikTok

As redes sociais têm transformado a forma como descobrimos livros, e o TikTok — ou melhor, o famoso #BookTok — se tornou uma vitrine poderosa para romances que arrebatam leitores.

Não é raro ver vídeos emocionados, listas de “livros que destroem o coração” e montagens apaixonadas que fazem essas obras dispararem nas vendas.

Confira 5 livros de romance que explodiram no TikTok e entraram para a lista de leituras imperdíveis.

1. “É Assim Que Acaba”, de Colleen Hoover



Um dos maiores fenômenos do TikTok, “É Assim Que Acaba” traz uma história intensa sobre amor, abuso e recomeços.

O livro acompanha Lily, que se apaixona por Ryle, mas precisa confrontar o passado e refletir sobre os limites do amor.

É daqueles romances que arrancam lágrimas e geram debates acalorados nos vídeos do BookTok.

2. “Os Sete Maridos de Evelyn Hugo”, de Taylor Jenkins Reid



Apesar de ser um romance histórico com toques de mistério, “Os Sete Maridos de Evelyn Hugo” virou queridinho do TikTok por seu retrato sensível e dramático do amor ao longo da vida da lendária atriz Evelyn.

As confissões apaixonadas e segredos revelados deixam qualquer leitor com o coração apertado.

3. “A Hipótese do Amor”, de Ali Hazelwood



Queridinho entre fãs de comédias românticas, “A Hipótese do Amor” virou febre no TikTok por causa da química explosiva dos protagonistas.

A trama de namoro de mentira entre a estudante de doutorado Olive e o professor Adam mistura ciência, humor e muita tensão romântica — receita certa para vídeos fofos e suspiros.

4. "Amor & Gelato" – Jenna Evans Welch



Misturando romance com viagens e descobertas pessoais, "Amor & Gelato" ganhou o coração dos leitores ao levar a protagonista para uma jornada pela Itália, onde encontra segredos de família e um novo amor.

O livro tem clima de verão europeu e é pura doçura.

5. “O Duque e Eu”, de Julia Quinn



Graças ao sucesso de “Bridgerton” na Netflix, o livro “O Duque e Eu”, que inicia a saga da família Bridgerton, explodiu no TikTok.

Os fãs adoram relembrar (e dramatizar) as cenas quentes e o romance irresistível entre Daphne e Simon, que já virou referência pop.

