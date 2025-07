5 livros que ajudam a lidar com a ansiedade e o estresse

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Em tempos acelerados e exigentes, é cada vez mais comum se sentir ansioso ou sobrecarregado.

Felizmente, a leitura pode ser uma grande aliada para desacelerar, trazer clareza mental e oferecer ferramentas práticas para cultivar mais calma no dia a dia.

Seja por meio de exercícios de respiração, conceitos da psicologia ou narrativas que acolhem, confira 5 livros que ajudam a aliviar a ansiedade e o estresse, e ainda proporcionam momentos de reconexão consigo mesmo.

1. “O Milagre da Manhã”, de Hal Elrod



Mais do que um livro motivacional, esta obra é um convite para criar rotinas que melhoram a saúde mental e emocional.

Hal Elrod ensina práticas matinais que incluem silêncio, afirmações e exercícios, ajudando a começar o dia com menos pressa e mais propósito.

Compre livro aqui

2. “Ansiedade: Como Enfrentar o Mal do Século”, de Augusto Cury



Um dos títulos mais buscados quando o assunto é ansiedade.

O psiquiatra Augusto Cury explica como nossa mente cria padrões de pensamento acelerado que alimentam o estresse, e oferece estratégias para desacelerar e se proteger emocionalmente.

Compre livro aqui

3. “O Poder do Agora”, de Eckhart Tolle



Um clássico sobre viver o presente. Tolle mostra como a fixação no passado ou no futuro aumenta o sofrimento mental e nos desconecta da vida que acontece no agora.

É um livro transformador para quem quer treinar a mente a estar realmente no momento presente.

Compre livro aqui

4. “A Coragem de Ser Imperfeito”, de Brené Brown



A pesquisadora Brené Brown fala sobre vulnerabilidade, vergonha e medo de não ser suficiente — sentimentos que costumam alimentar a ansiedade.

Com exemplos práticos, o livro ajuda a abraçar a própria imperfeição e viver com mais leveza.

Compre livro aqui

5. “Atenção Plena” (Mindfulness), de Mark Williams e Danny Penman



Para quem busca algo bem prático, o livro traz um programa de 8 semanas baseado em mindfulness, com exercícios que podem ser feitos em poucos minutos.

A prática da atenção plena é cientificamente comprovada para reduzir o estresse e a ansiedade.

Compre livro aqui

Leve seus livros pra qualquer lugar com estilo!

O Kindle (última geração) 16 GB tá uma fofura nessa cor verde menta!

Tela antirreflexo



Troca de páginas mais rápida



Luz frontal ajustável



Bateria que dura semanas!

Por apenas R$584,10 (10% OFF à vista no Pix)

Compre agora: https://amzn.to/4ksmYMj

Perfeito pra quem ama ler sem distrações, onde e quando quiser!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.