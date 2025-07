7 livros que vão aquecer seu coração nos dias frios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Seja com narrativas românticas, jornadas emocionais ou enredos que trazem esperança, alguns livros têm o poder de aquecer o coração

Clique aqui e escute a matéria

Quando a temperatura cai, nada combina mais com o clima do que histórias capazes de abraçar a gente por dentro.

Seja com narrativas românticas, jornadas emocionais ou enredos que trazem esperança, alguns livros têm o poder de aquecer o coração — e fazem a companhia perfeita para um dia de frio.

Confira 7 leituras que prometem envolver, emocionar e deixar o peito mais quentinho nesta estação.

1. “Eleanor Oliphant Está Muito Bem”, de Gail Honeyman



Eleanor é uma mulher excêntrica e solitária que vive presa em sua rotina, até que um gesto inesperado de gentileza começa a mudar tudo.

É uma história sobre solidão, recomeços e o poder transformador dos laços humanos.

2. “Pequenas Grandes Mentiras”, de Liane Moriarty



Apesar do suspense envolvendo um crime, o livro mergulha nas amizades femininas e nos dramas cotidianos de mulheres fortes e imperfeitas.

É uma leitura que mistura tensão com calor humano, perfeita para mergulhar debaixo das cobertas.

Compre livro aqui

3. “PS: Eu Te Amo”, de Cecelia Ahern

Um romance emocionante que fala sobre luto, amor e a difícil jornada de seguir em frente depois de uma perda.

As cartas deixadas por Gerry para Holly são como abraços literários que confortam em cada página.

Compre livro aqui

4. “Um Lugar Bem Longe Daqui”, de Delia Owens

Com uma escrita poética e envolvente, o livro acompanha Kya, uma garota criada sozinha em meio aos pântanos, e explora temas como amadurecimento, pertencimento e o desejo universal de ser aceito e amado.

Compre livro aqui

5. “O Clube do Livro do Fim da Vida”, de Will Schwalbe



Um filho começa a compartilhar leituras com a mãe diagnosticada com câncer terminal. É uma homenagem emocionante à vida, aos livros e à conexão única que a leitura pode criar entre as pessoas.

Compre livro aqui

6. “A Casa Holandesa”, de Ann Patchett



Um romance sobre irmãos que, ao longo de décadas, tentam superar traumas do passado ligados à casa onde cresceram. Um livro sobre memórias, família e perdão, que toca profundamente o leitor.

Compre livro aqui

7. “A Livraria dos Finais Felizes”, de Katarina Bivald



Quando uma sueca decide visitar uma amiga americana que só conhece por cartas — e descobre que a amiga morreu — acaba se conectando com os moradores de uma pequena cidade e talvez encontrando seu próprio final feliz.

Leve, doce e inspirador.

Compre livro aqui

Leve seus livros pra qualquer lugar com estilo!

O Kindle (última geração) 16 GB tá uma fofura nessa cor verde menta!

Tela antirreflexo



Troca de páginas mais rápida



Luz frontal ajustável



Bateria que dura semanas!

Por apenas R$584,10 (10% OFF à vista no Pix)

Compre agora: https://amzn.to/4ksmYMj

Perfeito pra quem ama ler sem distrações, onde e quando quiser!

Este conteúdo pode conter links afiliados. Ao comprar por eles, você ajuda nosso trabalho e nós podemos receber uma comissão, sem custo extra para você.