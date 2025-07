6 livros para quem está passando por um recomeço na vida

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recomeçar não é fácil. Exige coragem, paciência e uma boa dose de autocompaixão.

Mas também pode ser uma oportunidade de reconexão com quem você é de verdade — e de descobrir caminhos que antes pareciam invisíveis.

Alguns livros têm o poder de iluminar esse processo. Com histórias inspiradoras, reflexões profundas ou guias práticos, eles acolhem, provocam e ajudam a enxergar o novo com mais clareza.

Confira 6 leituras que podem ser grandes companheiras nessa fase de recomeço.

1. “Tudo é Rio”, de Carla Madeira



Um romance poético e dolorosamente humano sobre amor, perdas, culpa e perdão.

A narrativa intensa de Carla Madeira mostra como as pessoas podem se reconstruir, mesmo quando acham que já não há mais saída.

Ideal para quem precisa lembrar que a dor também pode gerar transformação.

Compre livro aqui

2. “A Sutil Arte de Ligar o F*da-se”, de Mark Manson



Com humor ácido e muita franqueza, o autor propõe um olhar mais realista sobre o crescimento pessoal.

Em vez de fórmulas mágicas, ele convida o leitor a aceitar as limitações, fazer as pazes com o fracasso e focar no que realmente importa. É um tapa carinhoso — mas necessário — para quem está recomeçando.

Compre livro aqui

3. “O Ano em que Disse Sim”, de Shonda Rhimes



Criadora de séries como Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes compartilha neste livro como um simples “sim” mudou a forma como ela vivia.

É inspirador para quem está tentando sair da zona de conforto e dar espaço a novas experiências — mesmo com medo.

Compre livro aqui

4. “Pequeno Manual de Sobrevivência para o Luto”, de Bianca Sousa



Não importa se o luto é por uma pessoa, um relacionamento ou uma antiga versão de si mesmo. Este livro é um abraço em forma de texto.

Com sensibilidade, Bianca fala sobre despedidas, silêncios e, principalmente, a possibilidade de continuar — mesmo com o coração em processo.

5. “A Coragem de Não Agradar”, de Ichiro Kishimi e Fumitake Koga



Baseado na psicologia de Alfred Adler, o livro é apresentado como um diálogo entre mestre e discípulo.

É profundo e direto, com uma mensagem central poderosa: você não precisa viver para atender às expectativas dos outros. Ideal para quem quer recomeçar com mais autenticidade.

Compre livro aqui

6. “Quando Ninguém Está Olhando”, de Sheryl Paul



Esse livro fala sobre transições emocionais e como elas nos abalam silenciosamente.

A autora ajuda a entender que o medo do desconhecido faz parte, mas que ele também é um sinal de que algo novo — e mais alinhado com quem você é — está por vir.

Compre livro aqui

