"Zarteu e a Sociedade dos Mortais", de Cristiano Nemeth, traz aventuras em um universo vampiresco

No romance "Zarteu e a Sociedade dos Mortais", o autor Cristiano Nemeth constrói uma trama envolvente que une mitologia, eventos históricos e fantasia para dar vida à jornada de um grupo de vampiros que, em aliança com seres humanos, busca conquistar espaço no mundo.

Ao longo da narrativa, Cristiano mergulha em reflexões profundas sobre medo, moralidade, luto, pertencimento e as diferentes formas de construir uma família, desafiando as convenções do bem e do mal em um universo no qual fronteiras éticas são constantemente testadas.

A obra marca a estreia literária de Cristiano, que concilia a escrita com sua profissão de porteiro em Santa Catarina.

Os primeiros capítulos nasceram de forma simples e orgânica: foram redigidos à mão, em um caderno, e guardados por anos até que o autor decidiu transformá-los em livro. O autor explica sobre o que o motivou a escrever a obra.

"Cara, é interessante falar isso, porque eu sempre digo que nada se cria, tudo se copia. Então, lógico, eu tive uma referência. Eu assisti a alguns filmes que eu gostei na época, foram Drácula de Bram Stoker e Entrevista com o Vampiro. Aí, por causa desses dois, eu pensei: 'Pô, será que eu não posso criar pelo menos uma coisinha, uma historinha?'", afirma Christiano.

Ele ainda comenta sobre a decisão de escrever os primeiros capítulos à mão.

"Eu comecei numa caderneta, e ela tinha poucas folhas. E como tinha poucas folhas, eu pensei: 'Será que eu consigo preencher todas elas?'. Aí virou um desafio pra mim. Eu falei: 'Vou escrever tudo'. Aí eu consegui escrever, só que a caderneta acabou, e eu ainda tinha mais história na cabeça. Foi aí que eu pensei: 'Não, essa história aqui é grande, vai dar um livro'. Aí eu peguei e fiz", diz.

O trio Zarteu, Romeu e Ariadne é a essência do livro. Mas, quem vê de fora, não imagina que, na verdade, seria apenas Zarteu e Romeu.

"Eram só eles dois. Aí, depois, apareceu uma mocinha. E, assim, eu não dava muito crédito pra ela. Tipo: 'Ah, ela só vai aparecer e depois eu penso num final pra ela.' Só que, no decorrer da minha vida, já na minha vida real mesmo, eu conheci uma pessoa que eu estimava muito. E eu estimei tanto essa pessoa que eu quis dar vida a ela no meu livro", começa.

"E por causa disso, toda vez que eu ia escrever sobre ela, eu colocava mais emoção, mais coração naquela personagem. E o mais legal é que, no fim das contas, ela consegue acompanhar os dois. Mas, no início, era só Romeu e Zarteu. Então essa personagem surgiu assim. Foi por causa dessa grande amizade que eu tive com essa pessoa", finaliza.

O autor relembra que começou a escrever a história em 1997, quando preencheu uma caderneta com as primeiras ideias. "Datilografei algumas partes, mas depois dei por encerrado", conta. A obra ficou esquecida por anos, até que, em 2003, alguém próximo encontrou as folhas guardadas e decidiu ler.

Encantada com os personagens, essa pessoa insistiu para ele retomar a escrita. "Ela me deu ênfase, me deu mais emoção pra escrever. Pediu: 'Continua, quero saber o final!'", relembra. Foi esse incentivo que reacendeu a chama criativa e o motivou a terminar o livro que havia deixado de lado.

Finalizar a obra, para ele, foi uma conquista pessoal profunda. "É como se fosse um filho", descreve, emocionado. Mesmo com a insegurança sobre a recepção do público, o sentimento de realização é maior.

"Talvez ninguém vá gostar. Mas você sabe o quanto se dedicou ali, as noites, as madrugadas, os dias, o que deixou de fazer para escrever... Então é um prazer", diz.

Sobre o livro



A história começa com os leitores introduzidos a Zarteu, uma criatura surgida nos tempos de Alexandre, O Grande.

Na época, ele era um soldado fraco e se tornou um vampiro com o auxílio de um Espírito cuja origem é incerta. Eventualmente, o personagem se torna uma figura temida por todas as pessoas, por transmitir uma imagem de perigo tão grande que ninguém ousa pronunciar seu nome.

Essa situação muda quando Zarteu ataca Rafaela, a irmã de Romeu, que decide se vingar. No conflito, os três aparentemente morrem, e o vampiro se torna uma lenda do século XVI que permanece famosa por centenas de anos.

Quando quatro amigos bêbados decidem descobrir mais sobre essa história e desenterram uma das vítimas do confronto, eles acabam trazendo Romeu de volta ao mundo depois de ele ter sido sepultado.

"Zarteu e a Sociedade dos Mortais" é o primeiro livro de uma trilogia e pode ser encontrado em forma de e-book, nas livrarias virtuais.