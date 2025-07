5 livros incríveis para ler nas férias

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Quem não ama relaxar lendo um livro? Seja ele de autocuidado, motivacional, romance, suspense, drama, ação, terror, entre outros. Os livros são ferramentas importantes para estimular a imaginação e melhorar o funcionamento do cérebro.

O ato de ler é enriquecedor. Abaixo, você confere uma lista com 5 livros para serem lidos durante as férias.

Os Melhores Livros para Ler Durante as Férias

1. Por Dinheiro e Poder

Na obra de estreia da tradutora Milena Mitkova Mincheva, o suspense se desenvolve por meio de uma narrativa repleta de dilemas morais e reviravoltas surpreendentes.

O protagonista é Maksim, um jovem estrangeiro que chega ao Brasil em busca de uma carreira promissora, mas acaba envolvido com uma rede internacional de tráfico de drogas.

Ao longo da trama, temas como corrupção, racismo, tráfico de órgãos e lavagem de dinheiro são explorados, compondo uma crítica contundente à realidade social atual.

Onde encontrar: Amazon

2. Um Físico no Mundo da Astrologia

O primeiro romance da tradutora Milena Mitkova Mincheva conduz o leitor por uma envolvente história de suspense, na qual dilemas éticos e reviravoltas constantes ganham destaque.

O enredo gira em torno de Maksim, um jovem estrangeiro que chega ao Brasil com esperanças de crescimento profissional, mas termina sendo envolvido por uma rede internacional de narcotráfico.

A obra também discute temas relevantes e complexos como racismo, corrupção, tráfico de órgãos e lavagem de dinheiro, oferecendo uma reflexão crítica sobre o mundo atual.

Onde encontrar: Amazon

3. Tudo Faz Sentido

O livro Tudo Faz Sentido, de João Silveira, explora como a combinação de diferentes habilidades pode gerar resultados surpreendentes.

Características como raciocínio lógico, talento para o artesanato e facilidade de comunicação, que isoladamente já têm valor, tornam-se ainda mais poderosas quando integradas.

A obra destaca a importância de unir competências técnicas, adquiridas com estudo e prática (hard skills), às habilidades interpessoais e emocionais (soft skills), criando assim uma vantagem competitiva.

Essa integração é apresentada como um dos pilares do empreendedorismo, entendido como a busca de soluções conhecidas por meio de abordagens inovadoras.

Onde encontrar: Amazon

4. Almanaque do Pensamento 2025

Com mais de um século de tradição, o Almanaque do Pensamento continua sua trajetória ininterrupta desde 1912 e chega em 2025 com visual renovado e projeto gráfico atualizado.

A publicação reúne conteúdos acessíveis a diversos públicos, abordando temas como astrologia, fases da Lua, trânsitos planetários, numerologia e orientações astrais.

A edição de 2025 destaca Júpiter como planeta regente do ano, incentivando reflexões mais profundas e uma busca por sentido além do mundo material.

O almanaque propõe ferramentas para enfrentar os desafios cotidianos e promover bem-estar com base em saberes esotéricos e simbólicos.

Onde encontrar: Amazon

5. Sapatilhas de Gelo

No romance de Babi A. Sette, a protagonista Natalie sonha em se tornar a bailarina principal da Companhia de Balé de Londres.

Sozinha em um país estrangeiro e sem perspectivas amorosas, ela encontra na dança sua única fonte de consolo.

Após ser preterida em uma promoção esperada, aceita um novo desafio: conquistar um lugar na Companhia de Balé do Canadá em apenas três meses.

Para isso, muda-se para Toronto, onde vai morar com o primo Nick, jogador de hóquei universitário. No entanto, também terá que conviver com Lucas More, capitão do time e melhor amigo de Nick, o que promete trazer reviravoltas inesperadas à sua jornada.

Onde encontrar: Amazon