Governo e Prefeitura do Rio decretam luto oficial de 3 dias pela morte de Preta Gil

A partida de Preta Gil, aos 50 anos, nesse domingo (20), comoveu o país e levou o Governo do Estado do Rio de Janeiro e a Prefeitura da capital a decretarem luto oficial de três dias.

A cantora e apresentadora estava em Nova York, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer no intestino, diagnosticado em janeiro de 2023.

Em nota oficial, o governo do Rio destacou a importância de Preta para a cultura nacional: “Símbolo de representatividade na cultura brasileira, a voz da artista ecoou em causas sociais importantes, sempre com autenticidade, deixando um legado de alegria e resistência.”

O prefeito Eduardo Paes também se manifestou com pesar: “Poucas vezes conheci alguém com uma energia tão contagiante. Preta espalhava alegria por onde passava. Que tristeza perder alguém com uma luz tão única.”

Após passar por sessões de quimioterapia, radioterapia e uma cirurgia para retirada de tumores em agosto de 2024, a doença apresentou metástase, levando Preta a buscar tratamentos experimentais nos Estados Unidos.

Hospedada em Nova York, ela se deslocava com frequência até Washington, onde era atendida em um centro médico especializado.

Repatriação

Na noite do domingo, Gilberto Gil, seu pai, compartilhou uma nota emocionada nas redes sociais, informando que a família está providenciando a repatriação do corpo para o Brasil.

"É com tristeza que informamos o falecimento de Preta Maria Gadelha Gil Moreira, em Nova Iorque, onde estamos neste momento cuidando dos procedimentos para sua repatriação ao Brasil".





